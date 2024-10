Evento discute no Recife soluções para conter a poluição de rios e mares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Congresso Nacional de Lixo no Mar - MARLIM EXP - será realizado de 14 a 16 de novembro de 2024, no Espaço Cais do Sertão, no bairro do Recife

O Instituto Água Sustentável realizará de 14 a 16 de novembro de 2024, no Espaço Cais do Sertão, no bairro do Recife, o I Congresso Nacional de Lixo no Mar – MARLIM EXP. O evento será palco de uma troca de experiências e conhecimento em torno de ações efetivas que freiem a poluição dos rios e oceanos, com a participação de especialistas na prevenção de poluição e limpeza dos mares - a sujeira representa um impacto de 100 bilhões de dólares a setores como turismo, pesca e aquicultura.

No cenário global, aproximadamente, 13 trilhões de toneladas de lixo plástico despejadas anualmente nos oceanos. “O despejo indiscriminado de resíduos nos rios tem consequências ambientais e sociais alarmantes, culminando em um impacto direto nos oceanos. Para conservação dos oceanos é imperativo adotar medidas efetivas para conter a poluição nos rios e promover a conscientização sobre a importância da gestão responsável dos resíduos. Se não abordarmos esse desafio de forma enfática, enfrentaremos consequências irreversíveis, comprometendo a qualidade de vida das gerações presentes e futuras”, diz Everton de Oliveira, Fundador e diretor do Instituto Água Sustentável.

O MARLIM EXP busca catalisar ações efetivas para reverter essa situação crítica, reunindo palestras e debates com experts do Brasil e do mundo, apresentações de pesquisas inovadoras e experiências educativas e interativas para todas as idades.



Entre os nomes confirmados estão Everton de Oliveira (fundador e Diretor do Instituto Água Sustentável); José Luis Pizzorno (oceanógrafo, mestre em Ciências Ambientais e Florestais, que desenvolveu e coordenou diversos projetos de pesquisa e monitoramento de cetáceos na costa brasileira); Suzana Montenegro (diretora-presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima - Apac); José Almir Cirilo (secretário de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco); Bauer Rodarte Rachid (líder dedicado à preservação ambiental e à inovação tecnológica e diretor da BR Ambiental); Bianca del Bianco Sahm (pós-doutoranda na USP, explorando a bioprospecção de produtos naturais e a biodiversidade brasileira); o cientista Marinho Bruno Welter Giraldes e Davis Gruber Sansolo (geógrafo e doutor em Geografia Física com foco no planejamento e gestão ambiental, gerenciamento costeiro integrado, áreas protegidas, comunidades tradicionais e análise da paisagem e desenvolvimento territorial).

O Instituto Água Sustentável (IAS), que promove o evento, é uma organização sem fins lucrativos com a missão de acabar com o mau uso da água e promover o desenvolvimento sustentável, econômico e social relacionado aos recursos hídricos. Com foco em questões ligadas à água, o instituo desenvolve projetos inovadores, promove eventos e investe em educação para conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação e do uso eficiente desse recurso essencial.

O MARLIM EXP conta o apoio da UFRPE, Xo Plástico, Green Girl, Apac, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, Empetur, Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas – REBOB, Instituto Oceanográfico – Universidade de São Paulo (IOUSP), Centro Cultural Cais do Sertão, EducaOcean, AESAS - Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, UPE e RioMar Shopping.