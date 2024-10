Protesto denuncia poluição causada por fábrica de papel e celulose no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com os manifestantes, uma fábrica de papel e celulose está empoeirando as suas casas; entenda os detalhes sobre a denúncia da população

Moradores do Loteamento Agamenon Magalhães realizaram um protesto, no Km 42, da BR 101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta segunda-feira (21).

Às 11:58, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que rodovia foi liberada.

De acordo com os manifestantes, o motivo do protesto foi devido à poluição causada pela fábrica de papel e celulose presente na região, da Ondunorte.

Protesto de moradores em Igarassu com faixas - CIRIO GOMES/ JC IMAGEM

Eles carregaram faixas com fotos coladas mostrando como ficam as suas casas: têm pó na comida, em cima da cama e no chão.

Em entrevista à Rádio Jornal, a moradora Sandra revelou o descaso da empresa: "É muita poeira e muito pó. E não é de hoje. Há mais de 3 anos que a gente bate na porta deles, senta, conversa e pede ajuda porque a gente não tá aguentando o pó.

Segundo Sandra, a empresa ignora os pedidos: "Eles simplesmente desconsideram a gente. Desligam a máquina, porém com algumas horas ou alguns dias depois eles ligam novamente e não procuram a gente para dar satisfação alguma. Tá uma situação insustentável".

Os participantes do protesto reivindicaram a presença da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH). A rodovia está fechada no sentido Recife.

A CPRH informou que enviou uma equipe ao local, com servidores da Diretoria de Licenciamento Ambiental e da Diretoria de Fiscalização Ambiental.

Em nota, a empresa Ondunorte disse que detectou uma falha no processo de exaustão da chaminé de sua caldeira e realizou uma manutenção nos filtros de contenção de fuligem, na última sexta-feira (18).

Confira a nota na íntegra abaixo:

A Ondunorte vem a público esclarecer e informar sobre acontecimentos ocorridos na manhã desta segunda feria 21 de outubro de 2024, relacionados à emissão de fuligem de sua caldeira e possíveis transtornos à comunidade do Loteamento Agamenon Magalhães, localizado nos entornos de sua unidade fabril.

Inicialmente esclarecemos que na última sexta-feira, 18 de outubro, foi verificado pelo corpo técnico da indústria atividade anormal no processo de exaustão da chaminé de sua caldeira, sendo a mesma imediatamente paralisada e realizado os reparos necessários nos filtros de contenção de fuligem, reparo este realizado ainda na sexta-feira, retomando as atividades industriais a sua normalidade.

Esclarece ainda que a empresa sempre foi e continuará comprometida com a boa qualidade do ar na área em que opera, estando sempre disposta a dialogar com a comunidade sobre assuntos de interesse comum. Por oportuno, frisamos que as atividades industriais da Ondunorte, encontram-se

absolutamente regulares, inclusive junto aos órgãos ambientais competentes.