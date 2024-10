Três chapas são registradas na disputa de eleição histórica da OAB-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco conhecerá no próximo dia 18 de novembro a sua nova diretoria, que comandará a seccional estadual no biênio 2025-2027. Nas eleições também serão escolhidas as direções das subseccionais, além da lista sêxtupla para o Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). De acordo com a comissão eleitoral da OAB-PE, três chapas foram inscritas para a disputa seccional estadual: Renovação Experiente; Renova OAB e Coragem para Mudar. A eleição desse ano será online.

Encabeçada por duas mulheres, a chapa da situação, intitulada de 'Renovação Experiente' (número 100), conta com a advogada Ingrid Zanella como candidata à presidência, e a advogada e professora Schamky Bezerra como candidata à vice-presidência. "Esse projeto não é meu, não é de Schamky. É de todos nós. A advocacia de Pernambuco está pronta para mostrar nas urnas que a Renovação Experiente é a melhor chapa para continuarmos avançando nas conquistas da nossa Ordem e trazendo novas ideias e propostas para fortalecer ainda mais a advocacia em nosso Estado. Estamos prontas, preparadas e querendo muito fazer a melhor gestão que a Ordem já viu", declarou Ingrid Zanella, que almeja ser a primeira mulher eleita para comandar a OAB-PE.

A chapa de oposição 'Renova OAB' (número 200) terá como candidato a presidente o advogado previdenciarista Almir Reis, junto com a advogada e professora Fernanda Resende, candidata à vice. "Já estamos em campo, conversando com cada colega advogado e advogada, pedindo apoio para a chapa que realmente vai renovar a advocacia pernambucana. A advocacia voltará a ser protagonista. Vamos juntos construir uma nova OAB, construindo pontes, com fé e determinação, sempre de cabeça erguida. Vem por ai uma advocacia novamente forte, combativa e que vai voltar a ser respeitada", frisou Almir Reis.

Primeira chapa do interior do estado inscrita para disputar a presidência estadual nas eleições da OAB-PE, o grupo 'Coragem para Mudar' (número 300) terá o presidente da OAB Caruaru, Fernando Santos Júnior, como candidato à presidência seccional estadual, com o advogado criminalista Rodrigo Pianco como candidato a vice-presidente. "Já entramos na história por ser a primeira chapa do interior a protocolar candidatura para disputar a presidência estadual da OAB-PE. A advocacia do interior vai mostrar seu valor e sua grandeza, com ajuda da advocacia da capital, pois sonho que se sonha junto se torna realidade. Vamos desafiar as grandes estruturas que dominam a política da OAB", falou Fernando Santos Júnior.

ELEIÇÕES ONLINE

No dia 18 de novembro de 2024, a advocacia pernambucana viverá um marco histórico com as eleições da OAB-PE ocorrendo, pela primeira vez, de maneira online. Os advogados e advogadas terão a oportunidade de eleger a diretoria e o conselho que conduzirão a OAB-PE e as 29 Subseções no triênio 2025 a 2027. Além disso, também ocorrerá a votação para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

"Essa nova modalidade de votação foi uma decisão democrática, tomada após uma ampla consulta à classe. Mais de 80% dos profissionais que participaram de uma pesquisa digital expressaram a preferência pela realização de eleições online, uma modernização que promete trazer agilidade e praticidade ao processo", destaca o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins.

Os advogados e advogadas poderão votar de qualquer lugar do mundo, desde que estejam conectados à internet, de maneira segura, rápida e totalmente sigilosa. Para quem tiver dificuldades no dia da votação, a OAB-PE disponibilizará pontos de apoio em todo o Estado. Na capital pernambucana, o Recife Expo Center, recém-inaugurado, contará com uma estrutura pronta para atender a advocacia. Além disso, todas as Subseções, do Litoral ao Sertão, oferecerão suporte com computadores disponíveis para votação.

Sabatina na Rádio Jornal

Os três candidatos à presidência da OAB-PE participarão, na próxima semana, de uma sabatina no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Na segunda-feira (28), o entrevistado será Almir Reis (Renova OAB); na terça-feira (29), será a vez de Fernando Santos Júnior (Coragem pra Mudar); e na quarta-feira (30), a candidata Ingrid Zanella (Renovação Experiente) será entrevistada.