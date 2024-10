Mutirão para orientar proprietários e investidores do Centro do Recife tem início nesta terça-feira (22)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista à Rádio Jornal, a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, explicou que ação vai contar com uma equipe multidisciplinar

Tem início nesta terça-feira (22/10) o projeto que vai orientar e esclarecer dúvidas de proprietários de imóveis e investidores do Centro do Recife. O Atende Recentro é uma iniciativa da Prefeitura do Recife e vai oferecer serviços como desburocratização de licenças e alvarás, negociação de débitos e incentivos fiscais.

O evento é gratuito e vai seguir até a próxima quarta-feira (23), sempre das 14h às 19h, no salão de eventos da CasaCor, localizado no Edf. Palazzo Itália, no bairro do Recife. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.sympla.com.br/atende-recentro__2680025.

Em entrevista à Rádio Jornal, a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, explicou que o mutirão vai contar com uma equipe multidisciplinar para compartilhar informações técnicas sobre os imóveis nos bairros do Recife, Santo Antônio e São José.

“O Atende Recentro é um projeto da Prefeitura do Recife, por meio do Programa Recentro, e tem como objetivo atender proprietários de imóveis, investidores, arquitetos e engenheiros que queiram tirar dúvidas a respeito dos imóveis do Centro”, esclareceu.

A iniciativa envolve secretarias e órgãos como a Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural (DPPC), Secretaria de Finanças e Procuradoria Geral do Município e outros órgãos do município. Na edição deste ano, o Atende Recentro também contará com a participação de parceiros como o 1º Cartório de Imóveis, o Cartório Andrade Lima, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), SEBRAE-PE e o IPHAN.

Os participantes também vão poder tirar dúvidas sobre débito fiscal, licenciamento, autorizações e o que pode ser construído na área central da cidade, por exemplo. “Durante o ano inteiro, o Programa Recentro tem uma equipe especializada para atender todos os projetos que estão acontecendo no Centro e são tratados como prioritários pela prefeitura”, contou Vilaça.

Para a chefe de Gabinete, um dos maiores desafios para a região é atrair moradias. Para que a área seja mais competitiva, a gestão tem concedido benefícios fiscais para donos de imóveis.

Ana Paula Vilaça também destacou a importância de iniciativas do Programa Recentro para promover a segurança nos bairros centrais da cidade. “Criamos um comitê integrado de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Recentro. A gente acompanha de perto as ocorrências, pois a revitalização do Centro passa pela segurança”, finalizou.

VEJA OS SERVIÇOS OFERECIDOS DURANTE O MUTIRÃO

RECENTRO

Informação dos investimentos em instalação nos bairros do Recife, Santo Antônio e São José;

Apresentação de Dados de movimentação de pessoas/ calendário de eventos no centro;

Apresentação do Serviço de Aceleração de Investimentos no Centro, prestado pelo Gabinete do Centro;

Proposta de Imóveis disponíveis no Centro;

LICENCIAMENTO DA ZONA ESPECIAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Consulta / orientação para ingresso e acompanhamento de processos;

Disponibilização de Ficha de quadra (quando disponível);

Disponibilização de acervo histórico da edificação;

Compartilhamento do histórico de Licenciamento (processos deferidos/ indeferidos/ validade de processo);

Caso haja projeto aprovado em meio físico, formulário de disponibilização de acervo;

AMBIENTE DE NEGÓCIOS (Abertura de Empresas e Solicitação de Alvará)

Informações e encaminhamentos para abertura de empresas;

Disponibilização da trilha de orientação com links, passo a passo do Portal;

FISCALIZAÇÃO

Informações sobre processos/ notificações e pendências dos imóveis;

Informações de débitos de multas dos imóveis;

Trilha de resolução para regularização do imóvel;

FINANÇAS

Orientações para acesso a Isenção de impostos (ITBI/ ISS/ IPTU);

Auxílio na Operação do Portal Recife em Dia para negociação de débitos;

Orientação sobre processos na Secretaria de Finanças;

SEBRAE

ATENDIMENTO EMPRESARIAL

Serviços gratuitos de orientação técnica em empreendedorismo, planejamento, gestão financeira, fiscal e tributária;

CAU/PE

Atualização cadastral;

Dúvidas sobre anuidade, certidão, processo de fiscalização e RRT;

Interrupção/Reativação de registro;

Negociação de dívida