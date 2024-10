PRF apreende 600 Kg de laticínios sem refrigeração em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma carga irregular de 600 Kg de laticínios foi apreendida, nesta terça-feira (22), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a PRF, a mercadoria era transportada sem a nota fiscal e sem a refrigeração adequada para manter a qualidade do produto.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma fiscalização no Km 93 da rodovia, quando abordaram uma caminhonete com placas do Mercosul.

Carga de laticínios sem refrigeração apreendida pela PRF - DIVULGAÇÃO / Polícia Rodoviária Federal

Ao verificar o compartimento de carga do veículo, foram encontrados 330 Kg de queijo muçarela em barras e 270 Kg de manteiga em baldes cobertos por uma lona.

O motorista não portava nenhum documento fiscal da mercadoria. Ele disse que havia saído de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, e iria entregar a carga em João Pessoa, na Paraíba, distantes cerca de 600 Km.

Também foi constatado que a mercadoria não possuía os certificados necessários que atestam a qualidade do produto.

Além disso, o queijo não possuía o Selo de Inspeção Federal (SIF), obrigatório para a comercialização em unidade federativa diferente da origem.

O mecanismo visa garantir produtos com certificação sanitária e tecnológica para o consumidor brasileiro, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes.

A carga ficou à disposição da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro), para adotar as medidas cabíveis ao caso.