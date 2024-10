Cliente devolve dinheiro recebido por engano por feirante no Centro do Recife e vídeo viraliza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O que você faria se encontrasse uma grande quantia de dinheiro dentro da sacola que carregava as compras que você acabou de fazer na feira?

Foi o que aconteceu com a autônoma Thaty Silva, que encontrou todo o valor arrecadado de uma feirante dentro da bolsa com verduras que comprou, no centro do Recife, no último sábado (19).

Em um ano de honestidade, a cliente voltou para devolver o dinheiro à vendedora, conforme mostrado nas imagens que viralizaram nas redes sociais nessa quarta-feira (23).

A vendedora Cláudia Oliveira, 54 anos, contou, em entrevista ao Meio Dia, da TV Jornal, que usa uma sacola para guardar o montante arrecadado durante o dia e para passar o troco de um lado, e do outro, posiciona as sacolas para pôr as mercadorias dos clientes.

No momento da venda para Thaty, a comerciante teria se confundido e colocado as compras na sacola onde guardava o dinheiro. A grande quantidade de clientes na barraca também teria contribuído para a confusão.

Perseverança: mesmo triste, dona Cláudia continuou vendendo

A vida não é fácil para a comerciante de 54 anos. Ela não é nem dona da banca e trabalha para outro comerciante e recebe 50 reais por dia, além da alimentação.

Além disso, cria um adolescente de 15 anos como filho e ajuda o companheiro idoso que precisou se afastar do trabalho por problemas de saúde.

Cláudia também teve o Bolsa Família dela foi cortado em março desse ano. A comerciante disse que se não tivesse encontrado o dinheiro, teria que pagar do próprio bolso.

Para sorte dela, sem hesitar, Thaty pediu para o padrasto levá-la de volta ao local para devolver o dinheiro e, chegando na barraca, presenciou uma cena de perseverança: mesmo triste pela perda do dinheiro, dona Cláudia se manteve vendendo.

"A gente vê a batalha dela. Vendendo nesse sol quente para outra pessoa. Quando cheguei aqui, ela estava triste, mas, ainda assim, gritando: três 'mói' de verdura é cinco", relembrou.

A cliente completou dizendo que antes de avisar que estava com dinheiro, a vendedora disse que já havia chorado muito.

"Chegando aqui, ela me disse que havia perdido o dinheiro e que já tinha chorando bastante. Essa foi a hora que demos o abraço. Aí nos abraçamos e choramos juntas, porque a felicidade dela foi a melhor recompensa", contou.

Fé de dona Cláudia

A vendedora afirmou que fazia orações para encontrar o dinheiro no momento que Thaty chegou para devolver o valor.

"Eu fiquei aqui aperreada e desesperada com as pessoas aqui me acalmando. Quando, às 13h, eu estava aqui, sozinha, dizendo: 'Senhor, olha por mim. Esse dinheiro não é meu. Faz com que a pessoa que achou me devolva. Me ajuda'", disse.

Segundo a vendedora, 10 minutos após terminar a oração, a cliente chegou ao local.

