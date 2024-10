Recife vai integrar aliança global de cidades afetadas pelo aumento do nível do mar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Recife vai fazer parte da Ocean Rise & Coastal Resilience Coalition, uma aliança global de cidades afetadas pelo aumento do nível do mar. A integração da capital pernambucana ao grupo foi oficializada na última quarta-feira (23/10), após visita do embaixador francês Olivier Poivre d'Arvor, enviado pelo presidente Emmanuel Macron, ao prefeito João Campos.

Além do Recife, cidades como Nova York (Estados Unidos), Xangai (China) e Jakarta (Indonésia) fazem parte da aliança e discutem soluções para os impactos das mudanças climáticas nas zonas costeiras.

Um estudo da organização Climate Central revelou que o Recife é uma das cidades com maior possibilidade de ser afetada pelo aumento do nível do mar no mundo.

O prefeito João Campos destacou a importância da participação da cidade nas discussões sobre resiliência costeira e captação de recursos para projetos ambientais.

“Estamos comprometidos em proteger nossas áreas costeiras e buscar soluções concretas que garantam a segurança e a sustentabilidade de nossa população frente às mudanças climáticas. Um dos pontos centrais da operação de crédito do Recife com o BID é exatamente a contratação de projetos para que a cidade possa enfrentar os eventos climáticos, por conta da suscetibilidade ao aumento do nível do mar”, afirmou Campos.

Prefeito João Campos destacou a importância da participação da cidade nas discussões sobre resiliência costeira e captação de recursos para projetos ambientais - Edson Holanda/PCR/Divulgação

Durante o encontro, o prefeito também foi convidado para representar o Recife no congresso da ONU, em junho de 2025, e discutir alternativas de financiamento e medidas de adaptação para cidades e regiões vulneráveis ao aumento do nível do mar.