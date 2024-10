Carga de R$ 60 mil em eletrônicos transportados sem nota fiscal é retida em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fones de ouvido, carregadores e adaptadores seriam comercializados na cidade de Garanhuns, no Agreste do estado; entenda os detalhes da fiscalização

Uma carga de eletrônicos foi retida, na quinta-feira (24), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os produtos foram avaliados em cerca de R$ 60 mil e estavam sendo transportados sem a nota fiscal, que serve para controle e fiscalização da Receita Federal.

A mercadoria estava em uma caminhonete abordada na BR 423, em Garanhuns, no Agreste pernambucano.

Carga sem nota fiscal

Durante a abordagem, a equipe do Grupo Tático da PRF encontrou diversas caixas no compartimento de carga do veículo.

Ao todo, eram transportados mil fones de ouvido do tipo "headset", 800 carregadores de celular, 300 adaptadores e 80 aparelhos de karaokê.

Cerca de 50 minutos depois da abordagem, o motorista apresentou uma nota fiscal eletrônica que havia acabado de ser emitida.

A medida não surtiu efeito, pois já havia sido configurado o transporte de mercadoria sem nota.

O motorista disse que o patrão dele comercializa os produtos em Garanhuns. A Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) foi acionada, para dar continuidade às medidas legais.