Compesa combate furtos em adutora e retoma abastecimento da cidade de Ipubi

A Compesa retomou a distribuição de água no município de Ipubi, Sertão do Araripe, nesta sexta-feira (25) após uma operação de combate a furto de água na Adutora do Oeste, no trecho entre o distrito de Santa Rita, em Ouricuri, e a cidade de Ipubi. O desvio de água deixou 14 mil moradores sem abastecimento por cerca de três semanas.

A partir das queixas dos moradores, a Compesa realizou uma inspeção minuciosa em 19 quilômetros da adutora, quando foram encontrados indícios de desvio da água que seria destinada à cidade, o que motivou a Compesa a acionar a Polícia Militar e pedir apoio para uma operação de fiscalização.



A ação para a retirada de ligações clandestinas na adutora foi iniciada na última quarta-feira (23) e, desde então, foi possível eliminar 40 ligações clandestinas e recuperar 18 litros de água por segundo dos 20 litros que são disponibilizados para a Ipubi. As ações criminosas estavam sendo praticadas por pipeiros para venda de água clandestina, produtores rurais e por fábricas de gesso da região.

Entre as ligações desfeitas, algumas tinham diâmetro de 60 mm, tubulações de grande porte para desviar um volume maior de água. O ato criminoso ocasionou um prejuízo superior a R$ 50 mil, além de deixar toda uma cidade sem água. A companhia registrou Boletim de Ocorrência para a apuração dos fatos e dará continuidade à fiscalização até que a vazão total seja restabelecida.



A Coordenação de Segurança Patrimonial da Compesa, recém-criada para cuidar do patrimônio e articular operações policiais para combater furtos em adutoras e ligações clandestinas, está participando do planejamento de novas operações contra furtos de água, juntamente com a Secretaria de Defesa Social e as Polícias Civil e Militar em todo o estado.

A polícia utilizará os serviços de inteligência da corporação para definir as estratégias das operações e instrumentos punitivos para os infratores, a partir de informações operacionais repassadas pela Compesa.