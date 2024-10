Defesa Civil promove ação educativa para estudantes de Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sepdec) estiveram no arquipélago de Fernando de Noronha, na última quarta-feira (23), para apresentação de peça teatral para estudantes, assim como monitoramento das áreas de riscos e vistorias em edificações.

A peça “Lixo no Lixo”, idealizada e encenada pelos agentes da Sepdec, foi apresentada para crianças de 5 a 10 anos, na Escola de Referência Arquipélago Fernando de Noronha, às 10h e às 16h. Os atores abordaram temas que fazem parte do dia a dia dos ilhéus como a redução de riscos de desastres, redução do uso do plástico e reciclagem do lixo.

“Trouxemos uma mensagem importante de forma lúdica e divertida. Além da criança aprender, ela pode ser uma multiplicadora para ajudar na conscientização e no engajamento de todos os moradores, ajudando a manter Noronha sustentável, protegendo a natureza e o bem-estar da comunidade”, pontuou a coordenadora da Escola de Defesa Civil do Estado, major BM Agilana Inojosa.

Vistoria

Além da ação educativa, a equipe de engenharia e operadores de drone da Sepdec realizou vistorias no Arquipélago. “O objetivo foi verificar as áreas de riscos de deslizamento de barreiras, encostas e quedas de blocos, que possam afetar a Ilha. Como também, vistoriamos edificações indicadas pela administração local e que tenham algum risco”, explicou o gerente de engenharia da Defesa Civil do Estado, major BM Marcelo Lima.