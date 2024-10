Mais de 130 proprietários e investidores do Centro do Recife são beneficiados pelo Atende Recentro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante os dias 22 e 23 deste mês, a Prefeitura do Recife, junto a secretarias municipais e órgãos parceiros, promoveu um mutirão para orientar proprietários e investidores do Centro do Recife.

O Atende Recentro aconteceu na CasaCor, coordenado pelo Gabinete do Centro. Mais de 130 empresários que buscavam destravar processos para habilitar seus negócios nos bairros do Recife, Boa Vista, Santo Antônio e São José foram atendidos durante a iniciativa.

Um termo de compromisso assinado entre a Prefeitura do Recife e 12 proprietários de prédios históricos garantiram que, a partir de 2025, eles terão acesso a diversos benefícios fiscais, entre eles, a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

Além disso, mais de 15 outros estão com processos tramitando na esfera municipal para também se beneficiar da Lei do Recentro e reduzir tributos nas operações.

“Somos potenciais investidores da área de moradia do Centro e o que vimos aqui foi um grande facilitador de negócios. Somos atendidos por quem realmente é da área, que nos ajudam com orientação específicas e acabam clareando muito as coisas”, comentou o executivo Marco Antônio Costa.

As urbanistas, Amélia Reynaldo e Suely Jucá Maciel buscaram o atendimento do Cartório de Imóveis para saber se era possível ter acesso às certidões e escrituras dos imóveis localizados no Centro. “No Centro do Recife temos imóveis do século 19, que no cartório a referência era a venda de seu fulano que não existe mais. Um só dia que se passa sem a documentação correta, significa uma perda significativa de dinheiro. Sem a escritura não se consegue sequer um financiamento”, comentaram.

A chefe de Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, avaliou como positiva a edição e os frutos conquistados para o Recife. “O Atende Recentro é um evento que está se consolidando pela capacidade de resolubilidade que temos dado aos casos que atendemos. O atendimento é personalizado e estamos finalizando estes dois dias com uma amplitude na geração de negócio para o Centro, que é o que o prefeito João Campos tem procurado proporcionar com os benefícios”, afirmou.