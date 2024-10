Aberto Recife Tênis abre inscrições gratuitas com prêmios que chegam até R$ 257 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foram abertas as inscrições para o Aberto Recife Tênis 2024 (ART). O evento, que tem o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte de Pernambuco, contará com as categorias profissional, amador e duplas, prometendo movimentar a beira-mar de Boa Viagem. As inscrições são gratuitas.

Além das disputas, a competição contará com uma estrutura completa para o público, com áreas de convivência e serviços no local.

Além disso, o Aberto Recife Tênis conta com uma premiação total que chega em R$ 257 mil.

Inscrições

As inscrições foram abertas na segunda-feira (28) e podem ser feitas até 14 de novembro.

Para se inscrever, acesse o site do Aberto Recife Tênis, clicando aqui.

Datas

A competição vai ocorrer entre os dias 18 e 23 de novembro.

Categorias

Categoria Simples Detalhes Profissional Masculina Chave de 16 jogadores Profissional Feminina Chave de 08 jogadoras Amador Masculino – 4ª Classe Chave de 32 jogadores Amador Feminino – 4ª Classe Chave de 08 jogadoras Amador Masculino – 5ª Classe Chave de 64 jogadores Amador Feminino – 5ª Classe Chave de 08 jogadoras Amador Masculino Iniciante Chave de 08 jogadores Amador Feminino Iniciante Chave de 08 jogadoras

Categoria de Duplas Detalhes Profissional Masculina Chave de 08 Duplas Profissional Feminina Chave de 04 Duplas Amador Masculino – 5ª Classe Chave de 16 Duplas Amador Feminino – 5ª Classe Chave de 04 Duplas Amador Masculino – 4ª Classe Chave de 04 Duplas Amador Feminino – 4ª Classe Chave de 04 Duplas

Premiação:

Solo

Categoria Premiação Campeão Finalista Semifinalista 1 Semifinalista 2 Quartas de Final Rodada 16 Total Profissional Masculino - R$ 25.000,00 R$ 14.500,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.500,00 R$ 4.800,00 R$ 119.900,00 Profissional Feminino - R$ 25.000,00 R$ 14.500,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.500,00 X R$ 81.500,00 Amador 4ª Classe Masculino - R$ 3.500,00 R$ 2.300,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 X X R$ 9.400,00 Amador 4ª Classe Feminino - R$ 3.500,00 R$ 2.300,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 X X R$ 9.400,00 Amador 5ª Classe Masculino - R$ 2.500,00 R$ 1.700,00 R$ 800,00 R$ 800,00 X X R$ 5.850,00 Amador 5ª Classe Feminino - R$ 2.500,00 R$ 1.700,00 R$ 800,00 R$ 800,00 X X R$ 5.850,00

Duplas