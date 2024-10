Campanha social arrecada absorventes, produtos de higiene e anticoncepcionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Arrecadação segue até o dia 5 de novembro, em horário comercial no campus do UniFBV, localizado na Avenida Jean Emile Favre, na Imbiribeira

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, uma em cada quatro meninas não vai às aulas durante o período menstrual. Cerca de um terço das jovens entre 14 e 24 anos relataram que não têm dinheiro para comprar absorventes.

Com o objetivo de diminuir a pobreza menstrual e ajudar mulheres em situação de risco a acessarem a saúde básica, o Centro Universitário UniFBV Wyden vai arrecadar, até a próxima terça-feira, dia 5 de novembro, absorventes, produtos de higiene e doações de anticoncepcionais.

A campanha faz parte das atividades do I Simpósio Multiprofissional em Saúde da Mulher, realizado neste segundo semestre. A arrecadação das doações acontece em horário comercial no campus do UniFBV, localizado na Avenida Jean Emile Favre, 422, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

“Temos que unir forças para ajudar quem mais precisa. Uma instituição de ensino tem o foco na educação e formação profissional, mas não podemos esquecer da formação humana. Educação sexual e reprodutiva é um direito de toda mulher e precisamos levar a sério essa pauta e fortalecer cada vez mais o atendimento integral a todas as mulheres”, reforça, Joana Maranhão, professora do curso de enfermagem, coordenadora da Liga acadêmica de enfermagem em saúde da mulher e organizadora da iniciativa.