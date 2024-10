Feriado de Finados: saiba o que abre e o que fecha neste sábado (2) no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesse sábado, o comércio, que geralmente tem horários diferentes no sábado, terá alguns estabelecimentos fechados e outros com funcionamento especial

O comércio do Recife poderá funcionar no sábado (02/11), Dia de Finados. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas de rua do Centro abrirão de maneira facultativa no feriado nacional.

Já shoppings centers da Região Metropolitana do Recife operarão em horário especial.

Desde julho deste ano, a CDL Recife anunciou a abertura do comércio nos feriados deste ano. A decisão foi acordada com o sindicato dos trabalhadores da categoria.

A iniciativa de abrir nos feriados partiu dos próprios lojistas, que se reuniram e definiram movimentar o segmento.

Além de Finados, o comércio também se programa para abrir em outros feriados do mês de novembro: o da Proclamação da República (15/11), Dia da Consciência Negra (20/11) e Dia de Nossa Senhora da Conceição (08/12).

Confira abaixo o funcionamento do comércio de rua do Recife e dos shoppings da Região Metropolitana para o feriado de Finados (02/11).



Centro do Recife e bairros

Funcionamento facultativo, de acordo com cada lojista.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

- das 12h às 21h RioMar Recife - das 12h às 21h

- das 12h às 21h Shopping Boa Vista - das 10h às 19h

- das 10h às 19h Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

- das 12h às 21h Plaza Shopping - das 12h às 21h

- das 12h às 21h Shopping ETC - das 12h às 18h

- das 12h às 18h Shopping de Afogados - das 9h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h;

Moreno