Pernambuco vai ter muito calor e chuvas abaixo da média até janeiro de 2025, diz APAC

As altas temperaturas, além de pouca chuva, devem continuar atingindo Pernambuco até janeiro de 2025. É o que diz a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para os próximos três meses.

Embora esse período seja tradicionalmente seco na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste do Estado, além de representar o início da pré-estação chuvosa no Sertão, o prognóstico da agência fala em um período mais quente que o normal nessas regiões.

Segundo a Apac, o trimestre entre novembro e janeiro vai sofrer com "chuva abaixo do normal e temperaturas acima da média histórica em todas as regiões do Estado".

Foi observado pela agência, também, um resfriamento na porção sul e aquecimento na porção norte do Oceano Atlântico Tropical, o que desfavorece a formação de chuvas no Nordeste.

De acordo a Apac, outra motivação para o período seco seria a porcentagem da chance de ocorrência do fenômeno La Niña (responsável pelas chuvas no Nordeste) em sua fase fraca, que é de 75%.

Além disso, especialmente no Sertão, também é esperada uma estação de chuvas menos intensa, com pancadas isoladas seguidas de períodos secos.

Veja a previsão para o três próximos meses abaixo

Novembro:

Previsão do tempo para Novembro.l - Apac

Dezembro:

Previsão do tempo para dezembro de 2025. - Divulgação/Apac

Janeiro: