Defesa Civil de Pernambuco promove evento em alusão a Semana Nacional de Redução de Desastres

Programação conta com palestras e atividades educativas infantis, no auditório da Academia da Polícia Militar e na sede do Projeto Potyra, em Paudalho

A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (Sepdec) finaliza o mês de outubro com palestras, premiações e atividades educativas infantis, em alusão a Semana Nacional de Redução de Desastres. O evento iniciou nesta quarta (30) e finaliza nesta quinta-feira (31), em Paudalho, no auditório da Academia da Polícia Militar e na sede do Projeto Potyra.

No dia de hoje (30), cerca de 150 representantes das coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco participaram de quatro palestras, com os temas: “A estrutura dos municípios no combate aos desastres. O papel do controle externo - um diagnóstico do TCE”; “Projeto Defesa Civil em Alerta”; “Psicologia da gestão de riscos, emergências e desastres. Como trabalhar os desafios?” e “Emendas parlamentares e o fortalecimento das defesas civis municipais”. Na ocasião, será entregue o prêmio “Defesa Civil em Ação” para as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).

“Considerando a importância de reconhecer o trabalho desenvolvido pelos municípios do estado de Pernambuco, que contribuíram de forma efetiva para o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado premia anualmente os municípios que se destacam”, afirmou a coordenadora da Escola de Defesa Civil do Estado, major BM Agilana Inojosa. A premiação é dividida nas seguintes categorias: Capacitação; Plano Municipal de Contigência; Plano de Contigência de Barragens; e Sistema Integrado de Informações sobre Desastres/S2ID.

Na quinta-feira (31), a equipe da Defesa Civil estará na sede do Projeto Potyra. Cerca de 200 crianças participam das oficinas de “Materiais de Combate a Incêndios e Salvamento”, “Prevenção a Acidentes Domésticos”, além de receberem dicas da Defesa Civil. As crianças, ainda, irão interagir com os cavalos e cães da PMPE, conhecerão o helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS) e assistirão a peça teatral “Lixo no Lixo”. Por fim, a criançada receberá o tradicional “banho de neblina” com o caminhão do Corpo de Bombeiros.

EVENTO

A Semana Nacional de Redução de Desastres é realizada anualmente no mês de outubro e tem o objetivo de promover a conscientização em relação à redução de desastres no Brasil, como também sensibilizar, informar e mobilizar a sociedade sobre esta temática. Além de buscar a mudança cultural da população relacionada à sua conduta preventiva e preparatória, principalmente das comunidades que vivem em áreas de riscos.