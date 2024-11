Polícia indicia dois homens em investigação sobre morte de menino de 10 anos na Academia Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil de Pernambuco concluiu a investigação sobre o caso do menino de 10 anos que morreu após sofrer uma descarga elétrica na Academia Recife do Engenho do Meio, na Zona Oeste da capital pernambucana.

O inquérito concluiu que dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, mas que seriam os responsáveis por fazer e fiscalizar a ligação elétrica, foram indiciados por homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar.

Os homens são microempreendedores e foram contratados pela empresa responsável pela manutenção da academia.



Segundo a explicação da polícia, acredita-se que a criança estava brincando nas instalações da Academia Recife e, em algum momento, entrou em uma área que tinha um armário de metal, com o intuito de se esconder.

Nesse mesmo local, havia uma conexão elétrica protegida por uma lona. A polícia informou que, ao subir no armário, a criança teria perdido o equilíbrio, pisando na tubulação de fios chamada eletroduto, que não estava fixada corretamente.

Nesse momento, a tubulação deslizou e o trecho dos fios que não estava protegido entrou em contato com o armário, expondo a corrente elétrica. Isso teria carregado o armário de energia, causando o choque fatal que levou à morte da criança.

Trecho do eletroduto que não era protegido. - Divulgação/Polícia Civil.

O delegado responsável pela investigação, João Gustavo Godoy, disse durante a coletiva de imprensa sobre o caso, na manhã desta quinta-feira (31), que os eletricistas admitiram o erro em como a ligação elétrica foi feita.

"Quando a gente ouviu os eletricistas, eles mesmos confessaram que não seguiram as normas técnicas e a pessoa que tinha que supervisionar, não o fez. E ao ver a ligação, [a pessoa que devia supervisionar] disse: 'Isso não era para ter sido feito assim, não é a forma que eu faço'", revelou o delegado.

Próximos passos

O caso agora está com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE). A Promotoria vai analisar o inquérito e decidir se faz a denúncia contra os dois indiciados por homicídio culposo, ou se devolve o inquérito para pedir mais diligências.

Somente após a eventual denúncia do MP é que os dois homens serão julgados.

Relembre o que aconteceu

Tomás Felipe Bandeira da Rocha, de 10 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica na praça do bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife.

O acidente aconteceu enquanto o menino brincava na área da Academia Recife, no centro da praça, na noite da quarta-feira (2). Ele teria entrado em um armário onde ocorreu o choque. Outras três crianças também foram atingidas pela descarga, mas sobreviveram.

O menino chegou a ser levado pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para a UPA dos Torrões, mas não resistiu. Após a tragédia, a área foi isolada.