Programa Mães de Pernambuco: 7,6 mil novas vagas são abertas para auxílio de R$ 300

O governo de Pernambuco abriu, nesta sexta-feira (1º), mais 7.635 vagas para mulheres de baixa renda receberem o auxílio mensal de R$ 300 oferecido pelo programa Mães de Pernambuco.

De acordo com a atual gestão, a iniciativa, voltada para pessoas que também recebem o Bolsa Família, já beneficiou cerca de 103 mil mulheres.

Conheça os pré-requisitos e como fazer a sua inscrição, a seguir.

Critérios para as mulheres se inscreverem:

O novo ciclo de confirmação foi anunciado no Diário Oficial e o programa está com as inscrições abertas na internet até 18 de novembro.

De acordo com o novo edital, as participantes entrarão na folha de pagamento de dezembro, recebendo o benefício no 5º dia útil do mês. Os critérios são:

Ser responsável familiar;



Morar em Pernambuco;



Receber o Bolsa Família com dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados;



atualizados; Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de até 6 anos;



Não possuir vínculo empregatício formal.

Este é o quinto ciclo de confirmação do programa, que foi lançado em março deste ano.

Segundo o governo, os ciclos acontecem porque as vagas ainda não foram preenchidas pelas 100 mil mulheres mais vulneráveis do estado, ou que retornaram ao sistema devido ao descumprimento de algum dos critérios do programa.

Além da inscrição virtual, as mulheres também estão sendo cadastradas com o apoio das prefeituras, que vão até as pessoas que têm direito ao programa nos municípios.

Como se inscrever no Programa Mães de Pernambuco

É preciso acessar o site e, em seguida, informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento;



e a data de nascimento; O sistema, de forma automática, vai informar se a mulher está elegível e dentro das vagas. Em caso positivo, basta confirmar o interesse em participar do programa. Se não estiver dentro das vagas, a mulher será informada sobre sua posição na fila de espera;



Os cartões para recebimento do benefício serão entregues na casa das beneficiadas, mas, em caso de não recebimento, o valor também pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal, apresentando documento com foto;



Também é possível movimentar o valor por meio do aplicativo Caixa Tem ;

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Ouvidoria Social pelo e-mail ouvidoria@sas.pe.gov.br ou através de uma ligação gratuita para o telefone 0800 081 4421, informando nome completo, CPF e NIS.