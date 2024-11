Idoso sofre queimaduras de terceiro grau ao tentar impedir que incêndio atingisse a casa dele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O fogo atingiu vegetação próximo à residência da vítima, que tentou combater as chamas temendo que se alastrassem para a casa dele

Um idoso de 65 anos sofreu queimaduras de terceiro grau em diversas partes do corpo ao tentar impedir que um incêndio atingisse a casa dele no bairro UR-11, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 15h50 dessa sexta-feira (1º), para combater um incêndio em vegetação.

Enquanto fazia o combate às chamas, a equipe localizou o idoso, que também tentava conter o fogo, com receio de que atingisse a residência dele.

O homem foi levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.

Foram enviadas para a ocorrência duas viaturas de combate a incêndio e uma ambulância de resgate. A Neoenergia também esteve na ocorrência, que foi finalizada às 19h20.