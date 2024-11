O que ver no Rec'n'Play hoje, 6/11; veja programação do primeiro dia do festival

O festival REC'n'Play inicia suas atividades na manhã quarta-feira (6), no Bairro do Recife, na capital pernambucana.

Com o tema “o futuro que nos conecta”, a programação se extende até o próximo sábado (9).

Ao todo, são mais de 700 atividades, com mais de mil palestrantes, em 70 espaços diferentes do Recife Antigo.

Até agora, mais de 60 mil pessoas já se inscreveram nas atividades, segundo a organização do evento. Veja a programação do primeiro dia completa a seguir:

Início no turno da manhã:

11h45 às 12h45 A Cultura Come a Estratégia no Café da Manhã. Será? Local: Arena .BB Palestrante: Maíra Louvison (Assessora, Banco do Brasil)

ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

11h45 às 12h45 Exibição do Documentário "Brincar no Recife" Local: Softex - Auditório Palestrantes: Camila Inocêncio, Uenni, Elisa Soares, Lahys Katarina, Bruno Rocha

Upcycling e Sustentabilidade na Arte Local: MUAFRO Palestrante: André Kajaman (Fundador do Meeting Of Favela)

Início no turno da tarde:

12h00 às 19h00

Feira de Empreendedorismo

Local: Rua Bom Jesus

12h00 às 16h00

Competição BUZZ_LINE

Local: Arena de Robôs Petrobras

12h00 às 14h00

Recife é Pra Ficar Frevando

Local: Rua dos Amores

12h00 às 13h30

Microplásticos em Nossas Praias e Responsabilidade Socioambiental

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Educação Sem Fronteiras

Palestrantes: Múcio Luiz Banja Fernandes, Andrea Karla Pereira da Silva, Jessica Cristina Mendes de Oliveira, Geraldo Jorge Barbosa de Moura, Artur Torquato Pereira de Souza

12h15 às 13h15

Tour de Inovação: Viva o Futuro da IA na Prática

Local: Accenture Innovation Center

Palestrante: Fabiana Costa (Diretora de Inovação, Accenture)

12h15 às 13h15

Recife, a Capital Nacional do Brega

Local: Cais do Sertão - Auditório É do Povo

Palestrantes: João Campos, Michelle Melo, Anderson Neiff, Alexandre Vinícius, Eliabe Carlos, Thiago Soares

12h15 às 13h30

AI for Good: Inteligência Artificial para um Mundo Sustentável

Local: Cesar School - Salas 9 e 10

Palestrantes: Eduardo Peixoto, Diogo Araújo, Ana Luiza Ferreira, Luciana Cordeiro

12h15 às 13h00

Arquitetando uma Solução com IA Generativa Multi-Modal

Local: Livraria Jaqueira - Galeria

Palestrante: Rafael Carneiro (Especialista em Dados, Alura)

12h50 às 14h50

Seu Projeto de Podcast Sonoro Pronto em 1 Hora

Local: Cesar School - Sala 13

Palestrantes: Emerson Saboia (Repórter, Marco Zero Conteúdo) e Lina Fernandes (Gerente Geral de Rádio e TV, Gabinete de Imprensa)

12h50 às 13h35

co.nectaBB - Conexões que Impulsionam a Inovação

Local: Sede Porto Digital - Sala Pontes

Palestrantes: Marcela Valença (Superintendente de Educação, NGPD) e Felipe de Melo (Gerente de Inovação Tecnológica, Banco do Brasil)

13h00 às 13h30

Investindo no Futuro: Cripto e Inovação

Local: Arena .BB

Palestrantes: Rafael Dutra (Gerente de Soluções - Inovação Aberta, Banco do Brasil) e Jean Martinelli (Gerente Executivo de Inovação Aberta, Banco do Brasil)

13h00 às 14h30

Do Terceirão ao Setup

Local: Softex - Auditório

Palestrante: Ruan Rickelme Lucena Ramos (Desenvolvedor de Sistemas, Softex PE)

13h00 às 14h00

I3 Irracionalidade + Inovação = Impacto

Local: Livraria Jaqueira - Auditório

Palestrante: Silvio Meira (Cientista-Chefe, TDS.company & Professor Extraordinário, CESAR.school)

13h00 às 15h00

CriticLevel: Análise de Games e Mercado de Jogos Indies

Local: Senac - Galeria

Palestrante: Ivo Leonardo Vila Nova Campos (Professor, Mediotec Senac PE)

13h00 às 14h00

Inteligência Artificial e Design Gráfico

Local: UNIAESO - Sala 1

Palestrante: Antônio Henrique Silva Nogueira (Professor, UNIAESO)

13h10 às 14h10

Impacto de Políticas Sociais de Inclusão na Tecnologia

Local: Cesar Tiradentes - Sala 1

Palestrantes: Mateus Germoglio, Braynner de Carvalho, Rodrigo Bloise, Leon França, Pedro Izidio

13h15 às 14h00

Posicionamento Digital - Por Que Mostrar Seu Trabalho nas Redes Sociais é Tão Importante?

Local: MUAFRO

Palestrantes: Mariana Barros (CEO, Go Doctors), Manu Dubeux (CEO, Power | Empreendedorismo Feminino), Milenna Gomes (Jornalista e Empresária)

13h15 às 13h45

Desmistificando a IA na Medicina: Diagnóstico de Melanoma

Local: TI.Saúde

Palestrante: Paulo Borba (Professor e Diretor do Centro de Informática, UFPE)

13h15 às 13h45

Residências Tecnológicas: 22 Anos de História

Local: Cesar School - Sala 12

Palestrante: Juliano Manabu Iyoda (Coordenador de Cooperações, Centro de Informática da UFPE)

13h15 às 14h15

A Importância do Registro de Marca para Empresários: Protegendo Sua Identidade

Local: Softex - Ampla Comunicação

Palestrantes: Filipe Durando (Gestor, Soul Marcas e Patentes) e Samara Rodrigues (Paralegal, Soul Marcas e Patentes)

13h15 às 14h15

Arte Urbana: Ressignificando a Galeria e a Rua

Local: Livraria Jaqueira - Galeria

Palestrantes: Tacio Russo (Técnico de Artes Visuais, SESC PE), Alice Nóbrega (Gestora de Projetos Especiais e Artes Visuais, GEIURB), Nando ZV (Artista)

13h30 às 14h00

Festival de Circo do Brasil - Espetáculo FORA

Local: Som na Rural

Apresentação: Alice Rende

13h30 às 15h00

Inovação Sustentável e Impacto Social: Transformando Desafios em Oportunidades no Parque Tecnológico e Científico da UFPE

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Sala de Descompressão

Palestrantes: Pedro Rosas, Roberto Guerra, Juliana Barros, Claudia Lima, Letícia Teixeira, Sadi Seabra

13h30 às 14h30

Patentes Verdes: Construindo um Futuro com Tecnologias Sustentáveis

Local: Moinho Recife - Neurotech

Palestrantes: Danilo Batista dos Santos, Jadilson Batista de Oliveira Júnior, Carlos Cruz, Ana Flávia Pontes Ramos

13h30 às 14h00

Design Thinking como Ferramenta em Áreas Diversas

Local: SECTI

Palestrantes: Leonardo Augusto Gomez Castillo (Professor, UFPE), Sarah Caroline Mazeu Branco (Doutoranda em Design de Artefatos Digitais, UFPE e Gerente de Projetos de TI na Eletrobras), Caroline de Souza Silva (Coordenadora Institucional, Designathon)

13h30 às 14h30

Turismo Acessível

Local: E.T.E. Porto Digital - Sala 4

Palestrante: Polianna Fraga (Gestora de Turismo, Prefeitura do Recife)

13h30 às 14h30

Chegando ao Topo do Google com Ajuda da Inteligência Artificial

Local: Espaço SEBRAE na Rua

Palestrante: Elton Ponce (Gerente Sênior de Conteúdo e Estratégias Digitais, SJCC - SEBRAE)

13h45 às 15h15

Inovação Social em Ação: Cases Práticos de Transformação e Tecnologia

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Sala Accenture

Palestrantes: Ercy Vidal Godinho (PMO, Accenture), Pablo Souza (Analista de Impacto, Rede Muda Mundo / Casa Zero), Francisco Andrade (Analista de Inovação, Accenture)

13h45 às 15h15

Performatividades Drag Queen e Mídias Sociais: Possibilidades de Expressão Queer

Local: Cesar School - Salas 9 e 10

Palestrantes: Ruby Nox (Anderson Rafael dos Santos Braz), Arthur de Oliveira Filho, Safira Blue (Guilherme de Azevêdo Verçosa), Stenio Barros de Oliveira

13h45 às 14h45

Transição de Carreira para a TI

Local: Arena .BB

Palestrantes: Sanmya Noronha (Gerente de TI, Banco do Brasil), Camila de Lemos (Assessora de TI, Banco do Brasil), Simone Raquel (Assessora de TI, Banco do Brasil)

13h45 às 14h45

Impacto da Integração de IA e Geoprocessamento no Compromisso do Banco do Brasil com a Sustentabilidade

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Auditório

Palestrantes: Tatyana Maya Okano (Assessora, Banco do Brasil), Raul Souza Muniz (Assessor de TI, Banco do Brasil)

13h55 às 14h55

Smart Road - Inovações e Tendências para Rodovias

Local: Sede Porto Digital - Sala Pontes

Palestrante: Lucas Ribeiro (Diretor, Rodovias Engenharia Ltda.)

14h00 às 15h15

Como a Inovação Pode Amplificar o Potencial do SUS?

Local: TI.Saúde

Palestrantes: Fernando Sales (Professor/Pesquisador, UFPE/NGPD), Luciana Albuquerque (Secretária de Saúde do Recife, Prefeitura do Recife), Polyana Lima Olegário (Gerente de Inovação em Saúde, SES/PE)

14h00 às 15h00

Vantagens Competitivas da IA com SAP e como a IA Melhora a Eficiência Operacional

Local: Moinho Recife - NTT DATA - Auditório

Palestrante: Felipe Felix (Manager, NTT DATA)

14h00 às 14h50

Open Finance Brasileiro: Desafios e Oportunidades do Maior Sistema Financeiro Aberto do Mundo

Local: Cesar School - Sala 12

Palestrante: Felipe Preve (Gerente Executivo, Banco do Brasil)

14h00 às 14h50

Corporates & Startups: Parcerias que Movem o Mercado - Palco São Francisco

Local: Arena de Negócios Adepe - Cais do Sertão

Palestrantes: Bruno Stefani (Conselheiro de Inovação, Nerd.Partners), João Carlos Matsuzaka Costa (Gerente de Inovação Aberta Corporativa, Petrobrás), Italo Nogueira (Presidente, Grupo I2G Capital)

14h00 às 23h30

Shows Palco Jornada de MC's | 06/11

Local: Palco Jornada de MC's

Atrações: Dicinho e Pacheco, Ayô, Rizian, Mãe Beth da Oxum e o Coco de Umbigada, DJ Branco, GDR, DJ Branco, Nação Porto MIX

14h00 às 15h00

Conectando Gerações: O Futuro do Skate

Local: Cais do Sertão - Auditório É do Povo

Palestrantes: Bob Burnquist (Squad BB, Banco do Brasil), Maytê Pires de Gênova Medeiros (Skater), Tiago Medeiros (Jornalista e apresentador, Globo)

14h00 às 15h30

Qual o seu Legado na Era das IAs?

Local: Cinema do Porto - Sede Porto Digital

Palestrantes: Rossandro Klinjey (Fundador, Instituto RK), Fábio Silva (CEO, Rede Muda Mundo)

14h00 às 15h00

Situação Atual da Pesquisa e Exploração de Petróleo na Margem Continental de Pernambuco

Local: Cesar School - Auditório

Palestrante: Mario Ferreira de Lima Filho (Professor Titular da UFPE na área de Estratigrafia, UFPE)

14h00 às 16h00

Oficina Tech Kids

Local: Softex - Labs

Palestrantes: Êsdras Jhônnatas Pereira da Silva, Dayvison Galvão Faierstein, Rodrigo Duarte de Lima Santos, Diogo Martins de Cristo, Clécio Lima

14h00 às 15h00

Na Era da Tempestade dos Dados, Como Manter a Conformidade com a LGPD e a Segurança Digital?

Local: Cesar School - Sala 11

Palestrantes: Diego Buarque (Gerente de Segurança da Informação, Neurotech), Rodrigo Colares (Sócio-fundador, Colares Advogados)

14h00 às 15h00

Desafios e Oportunidades do Jornalismo Inclusivo: Como Promover a Diversidade e a Representatividade na Cobertura Jornalística, Incluindo Vozes e Perspectivas de Pessoas com Deficiência

Local: Centro de Artesanato - Auditório

Palestrantes: Michell Platini (Consultor em Acessibilidade, Instituto de Inovação em Acessibilidade Comunicacional), Priscila Siqueira (Fundadora, Vale PCD), Pâmela Melo (Jornalista)

14h00 às 17h00

Maratona da Inovação

Local: Cesar School - Sala 15

14h00 às 15h00

Carreira 4.0: Navegando no Futuro do Trabalho

Local: Softex - Ampla Comunicação

Palestrantes: Marília de Oliveira Melo (Head de Gente, Cultura e Inovação, Petronac Combustíveis), Karina Tavares (Fundadora, RHagile Group), Lívia Moura (Head de Design de Produtos, SEBRAE PE)

14h00 às 15h00

Mercados Públicos: O Rolê da História e dos Sabores

Local: Senac - Auditório

Palestrantes: Helen Maria Lima (Instrutora, Senac PE - CEP GT), Wilker Guedes (Coordenador Pedagógico, Senac PE - Gastronomia e Turismo)

14h00 às 17h00

Gerencie Aplicações com Git

Local: Senac - AD@ ICT

Palestrante: Victor Homero Sotero de Carvalho (Instrutor Pleno, Senac PE - Instituto de Ciência e Tecnologia Senac)

14h00 às 17h00

Vestíveis e Acessibilidade

Local: Senac - L.O.U.C.o

Palestrantes: Arnott Caiado (Professor, Faculdade Senac PE), Samantha Pimentel (Professora, Faculdade Senac PE), Alex Cunha (Professor, Faculdade Senac PE)

14h00 às 17h00

Desenvolvimento e Implementação de Microserviços em Aplicações Empresariais

Local: Senac - E.i.t.a

Palestrantes: Alex Cunha (Professor, Faculdade Senac PE), Heloysa Oliveira (Coordenadora de Curso Superior, Faculdade Senac PE)

14h00 às 15h00

Engajamento Comunitário e Sustentabilidade: Como Mobilizar a Sociedade para a Ação Ambiental

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Biblioteca

Palestrantes: Edwine Soares de Oliveira (Cientista associada ao laboratório de Ecologia e Evolução dos Sistemas Socioecológicos, UFPE), Maria Clara Bezerra Tenório Cavalcanti (Analista Ambiental, Sesc PE), Mariana Guimarães de Azevedo (Coordenadora Executiva, NEA - NEA_UFRPE)

14h00 às 15h15

Futuro do Trabalho e a Importância de uma Perspectiva Intergeracional nos Ambientes Tradicionais e Tecnológicos

Local: Accenture Innovation Center

Palestrantes: Pollyanna Cavalcanti, Carlos Pompeu, Cris Sabbag, Juliana Ramalho, Roberta Fernandes, Marcos Primo

14h00 às 18h00

Brinquedos Infláveis e Pebolim

Local: Palco SESC 14h00 às 16h00

Jogos Gigantes

Local: Palco SESC

14h00 às 18h00

Fliperamas - Jogos Clássicos e Atuais

Local: Palco SESC

14h00 às 15h00

1º Brazilian Circular HotSpot 2024 - Nova Indústria Brasil

Local: Cais do Sertão - Sala Moxotó

Palestrante: Carlos André Cavalcanti (Diretor Executivo, Porto de Suape)

14h00 às 18h00

Arena Swordplay

Local: Palco SESC

14h15 às 16h15

Periferia é o Futuro

Local: UNIAESO - Sala 1

Palestrantes: DJ Branco, Marilia Ferro, Fausto Filho, Jadion Helena, Laudijane Domingos

14h15 às 15h15

O Impacto da Arte Urbana como Política Pública de Inovação

Local: MUAFRO

Palestrantes: Flaviana Gomes (Secretária Executiva de Inovação Urbana, Prefeitura do Recife), Andrea Dias Costa (Gerente de Projetos Especiais e Artes Visuais, GIURB), Arcelon Neto (Assessor Técnico do Gabinete de Inovação Urbana, Prefeitura do Recife)

14h15 às 15h15

Colaboração entre Pessoas e Assistentes Inteligentes

Local: Livraria Jaqueira - Auditório

Palestrante: Andre Neves (Cientista Associado, TDS Company)

14h15 às 15h45

Acessibilidade na Produção de Conteúdo Digital

Local: Cesar Tiradentes - Sala 2

Palestrante: Larissa Pontes (CEO, Inova.aê)

14h15 às 15h00

Humanizar para Conectar

Local: Cesar School - Sala 14

Palestrantes: Tereza Marinho (Gerente da Rede de Bibliotecas pela Paz do Recife, Prefeitura do Recife), Larissa Santos (Gestora da Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna, Prefeitura do Recife)

14h25 às 15h40

Interiorização da Cultura de Inovação

Local: Cesar Tiradentes - Sala 1

Palestrantes: Charles Nicollas Cavalcante Freitas, Bruno Souza, Alexandre Schneider, Paulo Santana

14h30 às 15h30

Carreira Técnica Internacional

Local: Moinho Recife - Auditório

Palestrante: Bruno Souza (Coordenador, SouJava)

14h30 às 15h15

Como Organizar um Evento de Sucesso

Local: Livraria Jaqueira - Galeria

Palestrantes: Amilton Alves de Luna Junior, Thiago Tortolano, Paulo Pereira, Paulo Silva

14h30 às 15h00

Robótica Educacional e Transformação Social

Local: Arena de Robôs Petrobras

Palestrantes: Abner Corrêa Barros, Vítor de Andrade Coutinho, Jadson Cavalcanti de Amorim, Clarissa Sousa de Queiroz, Carlos Victor Santana de Souza, Aldo de Sousa Ferreira

14h30 às 15h00

Nada Mais Simples que Usar LLMs 100% Localmente no Celular (É Verdade Esse Bilhete)

Local: Cesar Tiradentes - Sala 3

Palestrante: Mateus Baltazar de Almeida (Líder Técnico, CIn/Softex)

14h40 às 15h40

Inovação Coletiva: Como Comunidades Criam Resultados Reais

Local: Palco Cobogó - Arena de Negócios Adepe - Cais do Sertão

Palestrantes: Salatiele Oliveira, Daniela Batista, Pedro Lula, Luise Nunes

14h45 às 15h45

IA para Todos: Melhores Prompts com Menores Riscos

Local: UNIAESO - LAB

Palestrantes: Andre Gustavo Bastos Lima (Analista de Privacidade e Proteção de Dados, Serpro), Vladimir Fagundes (Analista de Privacidade e Proteção de Dados, Serpro), Leandro Oliveira Campos (Especialista em Segurança e Privacidade e Proteção de Dados, Serpro)

14h45 às 16h15

Lançamento do Programa de Residência FAP 2024

Local: Softex - Auditório

Palestrantes: Isaias Dias (Community Manager, Softex PE), Eduardo Paiva (Gerente de Projetos, Softex PE)

14h45 às 15h15

Analytics Conversacional: Consultor de Dados Inteligente Baseado em IA Generativa

Local: SECTI

Palestrante: Bernardo Canedo (VP Executivo, Plusoft)

14h45 às 15h30

Da Lama ao Código: Dificuldades e Superação de um Profissional Neurodiverso na Área de Tecnologia

Local: Cesar School - Sala 12

Palestrantes: Jose Gerson Fialho Neto (Tech Lead, In Forma Software), Marcelo Franco (COO, Diretor de Operações no Nordeste, Specialisterne), Kiev Gama (Professor Associado, CIn-UFPE)

14h45 às 16h45

Empreendedorismo Científico: Do Paper ao PIB

Local: E.T.E. Porto Digital - Sala 4

Palestrantes: Marcelo Brito Carneiro Leão, Ricardo André Cavalcante de Souza, Marcos José de Menezes Cardoso Júnior, Obionor de Oliveira Nóbrega, Leonardo Ferraz Xavier

15h00 às 16h00

Do Analógico ao Digital

Local: Palco São Francisco - Arena de Negócios Adepe - Cais do Sertão

Palestrantes: André Salles (CEO, Solar Coca-Cola), Flavia Picolo (Líder Technology Brasil e América Latina, Accenture), Edilson Reis (CIO, Banco Bradesco)

15h00 às 17h00

Como Implementar ESG nas Empresas

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Auditório

Palestrantes: Rafael Lima (Fundador, R.Lima Advogados), Ana Famá (Sócia da área ambiental, Urbano Vitalino Advogados), Manuela Marinho (Fundadora, Radar ESG)

15h00 às 18h00

Quiz Recife é pra Ficar

Local: Rua Bom Jesus

15h00 às 17h00

REC'n'Play no Catamarã: Recife como Destino de Negócios

Local: Praça do Marco Zero

Palestrantes: Jorge Rios (Diretor de IT, Alpargatas), Pamela Rita (CEO, LUMOS), Tiago Tasso (Diretor Geral, Baterias Moura)

15h00 às 16h00

Inovação Aberta e Sustentabilidade: Estratégias Colaborativas para o Futuro dos Negócios

Local: Arena .BB

Palestrantes: Pérolla Rodrigues, Carlos Novinho, Genesio Gomes, Eduardo Peixoto, Thomas Kiss, Teresa Maciel

15h00 às 16h00

Fab Rolê II - Fab Lab Rec 10 Anos

Local: Fab Lab Rec

Palestrante: Morales dos Santos (Multiplicador Criativo, Fab Lab Rec)

15h00 às 17h00

Aroma Essence - Uso de uma Plataforma que Criará um Perfil Individualizado, Considerando Aspectos como Estilo de Vida, Necessidades de Saúde e Preferências Pessoais

Local: Senac - Galeria

Palestrante: Andressa Brito (Coordenadora de Curso de Estética e Cosmética da Faculdade Senac PE)

15h00 às 17h00

Gestão de Projetos com Python

Local: Senac - Auditório

Palestrantes: Gabriel Santana (Coordenador Pedagógico, Instituto de Ciência e Tecnologia Senac PE), Carlos Celestino (Instrutor Pleno, Instituto de Ciência e Tecnologia Senac PE), Jonatha Weydson (CEO, PROGLOGIC)

15h00 às 19h00

Empodere-se no Rec'n'Play 2024

Local: Moinho Recife - Neurotech

Palestrante: Manu Dubeux (CEO, Power | Empreendedorismo Feminino)

15h00 às 16h00

Conversa com o Futuro: Entrevistando o ChatGPT

Local: Espaço SEBRAE na Rua

Palestrante: Luiz Siqueira (Head de Tecnologia, SJCC)

15h00 às 15h45

Como a Tecnologia Pode Ajudar Direta ou Indiretamente as Pessoas que Utilizam o Sistema Judiciário?

Local: Sede Porto Digital - Pitang

Palestrante: Gustavo Bueno (Líder da Unidade Jurídica, Pitang)

15h00 às 16h00

1º Brazilian Circular HotSpot 2024 - Como Financiar a Transição?

Local: Cais do Sertão - Sala Moxotó

Palestrantes: Marcio Henriques (Manager at BNDES, BNDES), Bruno Igel (Managing Director, Wise Reciclagem), Henrique Vasquez (Gerente, FINEP)

15h15 às 17h00

Estratégia de Comunicação Para Impulsionar o ESG nas Organizações

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Biblioteca

Palestrantes: Letícia Veloso (Cofundadora da ATO e Sócia Diretora

15h15 às 16h30

Pesquisa em Ação: Quando a Ciência se Transforma em Negócios e os Negócios Impactam o Mundo

Local: Cesar School - Sala 11

Palestrantes:

Simone de Lira Almeida

Bianca Paula Silva de Albuquerque

Jessica Maria Vasconcelos de Morais

Suzanna Sandes Dantas

Jadilson Batista de Oliveira Júnior

15h15 às 16h15

A aplicação da Inteligência Artificial para novos produtos e segmentos de mercado: até onde conseguiremos ir?

Local: Espaço REC'n'Play

Palestrantes:

Arthur Padilha

Diretor de Produtos - Neurotech

Petrônio Braga

Superintendente do Neurolake - Neurotech

15h15 às 16h30

Desmistificando o Low-Code: Uma Jornada para o Desenvolvimento Ágil

Local: Cesar Tiradentes - Sala 3

Palestrante:

Vinicius Arashiro

Engenheiro de Software - CESAR

15h15 às 16h15

Como estruturar um processo de decisão baseado por dados?

Local: Softex - Ampla Comunicação

Palestrantes:

Arthur Moura

Gerente de Tecnologia - Deloitte

Mateus Santos

Consultor de Tecnologia Senior - Deloitte

15h20 às 16h20

Espaços inteligentes: Analytics de comportamento como tendências das soluções do futuro

Local: Cesar School - Sala 14

Palestrante:

Willams de Lima

Líder de Projetos de P&D - Voxar Labs | CIn UFPE

15h20 às 16h20

Como construir melhores prompts e obter melhores resultados com ferramentas generativas de IA

Local: Sede Porto Digital - Sala Rios (LAB)

Palestrante:

Ailton de Andrade

Designer de Produto - Accenture

15h25 às 16h40

Desafios para o fomento de projetos educacionais: o papel de fundações, institutos, empresas e setor público

Local: Cesar School - Auditório

Palestrantes:

Juliana Araripe

Alexandre Mateus de Oliveira Alves

Gilmar Correia Dias

Natanael José da Silva

Aline Almeida

15h30 às 16h30

Desafios e Oportunidades: Navegando pela Adoção de IA Generativa nos Negócios

Local: Moinho Recife - NTT DATA - Auditório

Palestrantes:

Virginia Heimann

Diretora - NTT DATA

Daniela Griecco

Director & Head of Data & Analytics - NTT DATA

Lluis Quiles Ardila

Executive Director Inteligência Artificial - NTT DATA

15h30 às 17h00

O mercado de trabalho e carreira Salesforce. O que você precisa saber sobre as carreiras do futuro?

Local: Accenture Innovation Center

Palestrantes:

Mauricio Schorsch

Bodê

Raphael Ribeiro

Edson Silva

Eduardo Viana

Gabriel Pinheiro Cavalcanti

15h30 às 17h30

Arte em movimento: histórias e graffitis

Local: Som na Rural

Palestrantes:

Véio Art

Artista Urbano - Oxente Trip

Léo Gospel

Artista Urbano - Oxente Trip

Marquinhos ATG

Artista Urbano - Oxente Trip

15h30 às 16h30

Programa de Saúde Digital: Competências Empreendedoras na Saúde

Local: TI.Saúde

Palestrantes:

Cristiano Araújo

Shirley Cruz

Ceiça Moraes

Bárbara Helena de Brito Ângelo

15h30 às 18h00

Oficina de futuros: Inovação social

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Sala Accenture

Palestrantes:

Mateus Germoglio

Senior Product Designer - Accenture

Luana Nagai

Service Designer - Accenture

Thayana Almeida

Service Designer - Accenture

15h30 às 16h30

Da pisada do barro ao streaming: um estudo do samba de coco de Arcoverde-PE como indústria criativa para o desenvolvimento local

Local: MUAFRO

Palestrante:

Paula Lourenço

Diretora de Programas Sociais - Sesc Pernambuco

15h30 às 16h30

Selo Sesc Pernambuco: a potência do streaming para o mercado da música

Local: Centro de Artesanato - Auditório

Palestrantes:

Fernanda Pinheiro

Técnica de Música - Sesc Pernambuco

Rayssa Soares

Supervisora de Cultura - Sesc Pernambuco

15h30 às 16h15

Empreender com propósito na maturidade - Startups 50+, CENTELHA e outros cases relevantes

Local: Livraria Jaqueira - Galeria

Palestrantes:

Claudio Abreu

Henrique Steinberg

Neomar Araujo

Sergio Lucena

15h45 às 16h45

Empreendedorismo e inovação urbana: transformando cidades

Local: Cesar School - Sala 12

Palestrantes:

André Fox

UX/UI/Narrative e Archviz designer - Virtualisurg | RCP

Antônio Neto

Diretor - Arquitetura Faz Bem

Yara Baiardi

Docente - Universidade Federal de Pernambuco

15h50 às 16h50

Corporate Rebels

Local: Palco Cobogó - Arena de Negócios Adepe - Cais do Sertão

Palestrantes:

Paulo Emediato

Marlon Soares

Rodrigo Meza

Ascânio França

15h55 às 16h40

Histórias infantis para gente grande

Local: Cesar Tiradentes - Sala 1

Palestrantes:

Caroline Teodosio

Arte-Educadora e Mediadora de Leitura - Prefeitura do Recife

Palas Camila Lustosa

Arte Educadora da Rede de Bibliotecas Pela Paz - Prefeitura do Recife

16h00 às 18h00

Combate de robôs

Local: Arena de Robôs Petrobras

16h00 às 19h00

Inteligência de mercado e inovações para seu restaurante e delivery

Local: Cesar School - Sala 13

Palestrantes:

Douglas Véras e Silva

Rafaela Silva de Arruda

Igor Isidoro de Brito

Rinaldo José de Lima

Luciano Demetrio Santos Pacifico

Eder Lira de Souza Leao

16h00 às 17h15

Liderança Estratégica: Como Inspirar, Inovar e Transformar Organizações

Local: Babylon Station

Palestrantes:

Vinicius Salazar Lacerda

Group Product Manager - Stone

Maria Cecilia Cavalcanti Jucá

AI&Innovation Sr Manager - AB-Inbev

Larissa Beltrão Barreto Lins

Coordenadora de Marketing - CESAR

16h00 às 16h45

Inovação em ambiente regulado: A segunda fase do Drex, etapa de testes para operações com a moeda digital brasileira

Local: Sede Porto Digital - Pitang

Palestrante:

Rodrigo Bueno

Cofundador e CTO da BBChain - BBChain

16h00 às 17h30

Como estruturar dados para um novo negócio

Local: Cesar Tiradentes - Sala 2

Palestrantes:

Sérgio Agra Valença Soriano da Costa e Silva

Consultor de Projetos - A.C.E. Consultoria UFPE

Rafaela Barreto Pessoa de Miranda

Gerente de Projetos - A.C.E. Consultoria UFPE

16h00 às 17h00

O melhor de nós: revolução tecnológica na maior transmissão olímpica da história

Local: Cinema do Porto - Sede Porto Digital

Palestrantes:

Sabrina Rocha

Eduardo Menezes

Igor Galluci

Julia Paula

16h00 às 18h00

Just Dance

Local: Palco SESC

16h00 às 17h00

1º Brazilian Circular HotSpot 2024 - Fechamento | Keynote

Local: Cais do Sertão - Sala Moxotó

Palestrante:

Beatriz Carneiro

Programme Management Officer - UN Environment Programme

16h00 às 19h00

Oficina de cocriação e inovação: Placemaking digital para o futuro do Bairro do Recife

Local: UNIAESO - LAB

Palestrantes:

Laurent Lescop

Clarissa Duarte

Pedro Lucas Guedes

Beatriz Meunier

Sophie Eberhardt

16h00 às 17h30

Entrevista pública com Luiza Helena Trajano

Local: Cais do Sertão - Auditório É do Povo

Palestrantes:

Luiza Helena Trajano

Presidente do Conselho de Administração - Magazine Luiza

Silvio Meira

Cientista-Chefe, TDS.company & Professor Extraordinário, CESAR.school

Rosário Pompéia

Jornalista e Fundadora da LeFil Company

16h10 às 17h25

Transformação digital como ponte para o desenvolvimento

Local: Palco São Francisco - Arena de Negócios Adepe - Cais do Sertão

Palestrantes:

Arthur Grimaldi

Bruna Oliveira

Elen Gomes

Inês Calado

Vitor Andrade

Carol Carneiro

16h15 às 17h45

Criei uma comunidade de inovação, e agora?

Local: Livraria Jaqueira - Auditório

Palestrantes:

Daniela Batista

Analista de Inovação Aberta - Brain Inovação (Algar Telecom)

Juliana Chagas

Analista de Empreendedorismo - CESAR

João Moizés

Community Leader - Comunidade Manguezal

16h30 às 18h00

A IA vai substituir os médicos?

Local: Espaço REC'n'Play

Palestrantes:

Wilson de Oliveira Jr

José Iran Costa Júnior

Anne Stegmann D'Antona

Filipe Calegario

16h30 às 17h15

Você, seus sonhos e o agora!

Local: Softex - Ampla Comunicação

Palestrantes:

Daniela Sayao

Sócia - Boost Content

Felipe Mançano

Sócio-Fundador - Grow Group

Michele Cruz

Sócia - Dupla Comunicação

16h30 às 19h00

Análise de dados para iniciantes: De dados a decisões

Local: E.T.E. Porto Digital - LAB 1

Palestrantes:

Ana Claudia Guimarães

Graduada - Laboratória

Iris Baccaro

Graduada - Laboratória

16h30 às 17h30

Do bioma para biocompetitividade: Como transformar o DNA local em estratégia de marca e competitividade

Local: Softex - Auditório

Palestrante:

Raoni Cusma

Estrategista - Orolab

16h30 às 18h00

Tecnologia e ancestralidade: o futuro da humanidade está no passado?

Local: Espaço SEBRAE na Rua

Palestrante:

Mayris do Nascimento Carvalho

CEO | Fundadora - Nosso Mangue

16h30 às 17h45

Empreendedorismo social: não é esmola, é negócio!

Local: Arena ESG Rede Muda Mundo - Educação Sem Fronteiras

Palestrantes:

Lu Bazante

Kess Jones

Camila Viegas

Thomas Kiss

16h30 às 17h45

O futuro da saúde e as perspectivas para 50+: tecnologias, modelos de atendimento, desafios e oportunidades para o público e para @s colaborador@s

Local: Livraria Jaqueira - Galeria

Palestrantes:

Andrey Abreu

Alberto Cherpak

Mirella Rebello

Shenandon Daur

Vaninho Antonio

Marcelo Nazário

16h40 às 17h40

Transformação Digital em Pequenas Empresas

Local: Cesar School - Sala 14

Palestrantes:

João Henrique Pontual Pereira da Costa

Gerente de Inovação - FCAP JR. Consultoria

Marina Colaço Drummond

Diretoria de Inovação e Marketing - FCAP JR. Consultoria

16h45 às 17h45

NFTs: O Futuro da Propriedade Digital

Local: Arena .BB

Palestrantes:

Rafael Dutra

Gerente de Soluções - Inovação Aberta - Banco do Brasil

Bob Burnquist

Squad BB - Banco do Brasil

Camilla Dicazuza

Assessora - Banco do Brasil

16h45 às 17h45

Explorando Abordagens Rigorosas em Robótica: De Drones à Competição

Local: SECTI

Palestrante:

Gustavo Carvalho

Professor - Centro de Informática - UFPE

16h45 às 17h45

Inteligência Artificial e inclusão: projetando o amanhã para todos

Local: Cesar School - Salas 9 e 10

Palestrantes:

Leticia Faria

Palestrante e Defensora da Inclusão - Não Aplicável

Marcelo Paiva

Líder em UX e Acessibilidade - agadirfaria@gmail.com

16h45 às 17h45

Roda de conversa sobre trabalho digital e práticas de resistência

Local: Cesar School - Sala 11

Palestrantes:

Renata Gusmão

João Miguel Duclerc Falcão

Francisco Ricardo Bezerra Fonsêca

Reinaldo Melo Soares

16h45 às 17h45

Conectando Saúde e Tecnologia: Como Inovar para Aumentar a Atividade Física na População

Local: TI.Saúde

Palestrante:

Ceça Damascena

Professora II - Esportes no Sesc Pernambuco - Sesc PE

16h55 às 17h55

IA & Automação de Marketing com a Livelo

Local: Cesar Tiradentes - Sala 1

Palestrantes:

Tatiana Scarpioni

Principal Engineer - Livelo

Yasmin Wichinievski Zimermann

Analista de Engenharia Junior - Livelo

17h00 às 18h00

Papo delas: Estratégias para mulheres no mercado Tech!

Local: Moinho Recife - NTT DATA - Auditório

Palestrante:

Michelle Bittar

Senior Service Leader - NTT DATA

17h00 às 18h00

Catamarã Tours

Local: Praça do Marco Zero

17h00 às 17h45

A escolha da metodologia adequada: o caminho para uma pesquisa de UX eficaz

Local: Cesar School - Sala 12

Palestrantes:

Rodrigo Raimundo Cavalcanti Bloise e Silva

UX Research - Accenture

Marina Oliveira

Accenture - Product Designer

17h00 às 19h00

Zine, Webtoons e História em Quadrinhos

Local: E.T.E. Porto Digital - Sala 4

Palestrante:

George André Pereira de Souza

Professor - Uniaeso

17h00 às 18h00

ProgramAI

Local: Sede Porto Digital - Sala Rios (LAB)

Palestrantes:

Rafael Toscano

Jailton Raniere

Carlos Revoredo

Gabriel Chamie

Rafael Cunha

17h20 às 20h50

SHOWS PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS | 06/11

Local: Palco Pernambuco Meu País

Artistas:

Otto

Cantor e compositor

Jáder

Cantor e compositor

Maracatu Nação Encanto do Dendê

Maracatu de Baque Virado

17h30 às 19h00

Carreira na área de TI: Que cursos escolher? Para que?

Local: Softex - Ampla Comunicação

Palestrantes:

Paulo Borba

Leopoldo Teixeira

Kailane Felix

Ykaro dos Santos

Isabela Menezes

17h30 às 19h00

Oportunidades de Negócio nos E-Sports: A visão de fora do Jogo

Local: Cinema do Porto - Sede Porto Digital

Palestrantes:

Leo Fontes

Presidente - Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE)

Carlos Fonseca Junior

Fundador - CNB E-sports

Victor Freire

Fundador - VFC

17h45 às 18h45

O “Advogável Mundo Novo” - inovação, criatividade, empreendedorismo jurídico e as novas habilidades do profissional do direito

Local: Softex - Auditório

Palestrantes:

Maria Luiza Maranhão Dias Cabral

Advogada

Maria Carolina Vasconcelos

Advogada

Belma Andrade de Oliveira

Advogada

17h45 às 19h00

Prática de Segurança dentro da CI (Continuous Integration)

Local: Cesar Tiradentes - Sala 3

Palestrantes:

Cris Apolinário

Technical Software Manager | Platform Engineering Tech Lead - CESAR

Berg

Engenheiro de Plataforma - CESAR

André Castro

Engenheiro de Plataforma - CESAR