Violência contra mototaxistas, entregadores e motoboys aumenta no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O número de vítimas no mês de outubro foi maior do que o acumulado no mesmo período de 2023; de acordo com os dados do Fogo Cruzado

No mês de outubro, a violência contra mototaxistas, entregadores e motoboys aumentou na Região Metropolitana do Recife (RMR). Em outubro deste ano, cinco profissionais foram baleados e todos morreram.

O número de vítimas registradas no mês foi maior do que o acumulado no mesmo período de 2023, quando um desses profissionais foi morto e outro ficou ferido. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado.

Este ano, dois dos casos de violência aconteceram no município de Moreno.

Alexandro Oliveira de Moraes, de 44 anos, foi morto a tiros no dia 26, na Praça da Bandeira, no Centro da cidade. Menos de 48 horas depois, Luan Gomes da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros, na Avenida Cleto Campelo, também no Centro de Moreno, na Praça da Bandeira.

Para Ana Maria Franca, Coordenadora Regional do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco, a alta circulação de armas nas mãos de civis pode ser uma das causas do aumento desse número.

“Num contexto em que a informalidade é uma saída para gerar renda, esses trabalhadores ficam desprotegidos tanto do ponto de vista trabalhista como também em relação à segurança, já que o que assistimos em Pernambuco é o aumento da violência. O contexto é de alta circulação de armas nas mãos de civis, o que aumenta o risco de vitimização. Melhorar os mecanismos de fiscalização das armas que circulam em Pernambuco deveria estar entre as prioridades do governo estadual”, disse.

Violência no Grande Recife em outubro

Ainda de acordo com o instituto, ao longo de outubro, foram registrados 132 tiroteios/disparos de arma de fogo na RMR. Esse número representa uma queda de 18% em relação a outubro de 2023, quando ocorreram 161 tiroteios.

O Fogo Cruzado informou ainda que, entre os 132 incidentes de outubro, 96% resultaram em vítimas. Foram 150 pessoas baleadas, resultando em 111 mortos e 39 feridos.

O número de mortos caiu 7%, e o de feridos, 39%, em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando 183 pessoas foram atingidas (119 morreram e 64 ficaram feridas).

Já em relação a setembro, que teve 121 tiroteios e 137 baleados (106 mortos e 31 feridos), outubro apresentou um aumento de 9% nos tiroteios, 5% no número de mortes e 26% no total de feridos.