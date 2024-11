Papa Francisco nomeia dois novos bispos para a Arquidiocese de Olinda e Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou, nesta sexta-feira (8/11), a decisão do Papa Francisco em acolher a solicitação de dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, de poder contar com a colaboração de dois novos bispos auxiliares.

Um deles é o padre Josivaldo José Bezerra, atualmente vigário geral na arquidiocese de Olinda e Recife.

Já o outro nomeado é o ecônomo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), monsenhor Nereudo Freire Henrique, do clero da arquidiocese da Paraíba e atualmente também é reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha, em João Pessoa.

O anúncio foi feito por Dom Paulo Jackson "É um momento de muita alegria para mim, enquanto arcebispo, terei dois diretos, colaboradores. E eu creio que é também uma alegria para arquidiocese inteira, praticamente celebrando o jubileu da redenção, 2025 é o jubileu da redenção, nós então praticamente vivemos esse jubileu com a nomeação desses dois irmãos para servir nessa querida e amada Arquidiocese de Recife."

Conheça o padre Josivaldo José Bezerra

Nascido em 26 de fevereiro de 1967, monsenhor Josivaldo José Bezerra estudou Filosofia no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Olinda e Recife, de 1992 a 1993, e Teologia, de 1994 a 1997.

Fez o reconhecimento do curso de Teologia, na Faculdade Católica de Fortaleza em 2014. Foi ordenado padre em 1998, na Matriz da Paróquia Santa Ana em Gravatá, Pernambuco.

Atualmente, na arquidiocese de Olinda e Recife, é membro do Conselho Presbiteral desde 20 de março de 2004; Pároco da Paróquia de Santo Antão desde 1º de janeiro de 2022; membro do Conselho Episcopal desde 20 de março de 2011; membro do Colégio de Consultores desde 20 de março de 2011 e Vigário Geral desde 27 de dezembro de 2023.

O Bispo

Saiba mais sobre o Monsenhor Nereudo Freire Henrique

Monsenhor Nereudo Freire Henrique foi nomeado bispo titular de “Mopta” e auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Natural de Arcoverde (PE), nasceu em 1963 e foi ordenado padre em 1996. Com uma ampla formação, ele é bacharel em Ciências Sociais e possui especializações em Psicopedagogia, Sociologia e Doutrina Social da Igreja. Atualmente, cursa mestrado em Teologia Sistemático-Pastoral na PUC-Rio.

Monsenhor Nereudo também é um administrador experiente, tendo atuado como ecônomo da Arquidiocese da Paraíba e, desde 2014, da CNBB. Como reitor do Santuário de Nossa Senhora da Penha, em João Pessoa (PB), ele tem contribuído para a vida pastoral e espiritual de muitos fiéis.

Saudações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Padre Josivaldo José Bezerra

Saudação, Estimado irmão no episcopado, monsenhor Josivaldo José Bezerra, com grande alegria, a Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) gostaria de saudá-lo e felicitá-lo pela sua nomeação como bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Que o Espírito Santo continue a guiá-lo e a fortalecê-lo em sua missão pastoral, concedendo-lhe sabedoria, humildade e dedicação ao serviço de Deus e do povo de nossa Igreja.

Que essa nova etapa de sua vida seja repleta de bênçãos, desafios que conduzam ao crescimento e uma grande proximidade com os fiéis que estarão sob sua responsabilidade. Que, com o exemplo de Cristo, o Senhor o ilumine para ser um instrumento de paz, reconciliação e amor para todos.

Nosso abraço fraterno e que o Senhor o acompanhe neste novo caminho de serviço à Igreja. Que Deus o abençoe abundantemente!

Monsenhor Nereudo Freire Henrique

Estimado irmão, Monsenhor Nereudo, após uma década de dedicados serviços à Conferência Episcopal, a Igreja confia-te uma nova missão, chamando para o episcopado. Essa notícia é motivo de alegria e satisfação para nós e, sem dúvida, para o povo de Deus na Arquidiocese de Olinda e Recife, que poderá contar com sua colaboração como novo Bispo Auxiliar.

Rendemos graças a Deus por sua missão e vocação, recordando o empenho em fazer com que a Igreja evangelize de forma eficaz, cuidando dos recursos a ela confiados da forma que o Evangelho nos pede, como servos bons e fiéis. Esse empenho pôde ser percebido neste período em que esteve a serviço do episcopado brasileiro, buscando qualificar, aprimorar e aumentar a confiabilidade nos serviços financeiros e administrativos da Conferência.

Agora, confiada uma missão maior, que o Espírito Santo te conduza para continuar a salvaguardar e valorizar os talentos materiais que a Igreja recebe da Providência e frutificar os talentos espirituais que o Senhor suscita.

Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, seja guia e intercessora em sua nova missão.

Nunciatura Apostólica no Brasil

A Nunciatura Apostólica em Brasília é a principal representação diplomática do Vaticano no Brasil, sendo equivalente a uma embaixada da Santa Sé.

O atual núncio apostólico é Giambattista Diquattro, no cargo desde 29 de agosto de 2020.