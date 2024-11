Desconto na conta de luz: Neoenergia promove mutirão da Tarifa Social no Recife; veja como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Neoenergia Pernambuco está promovendo, entre os dias 11 e 14 de novembro, um mutirão para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) no bairro de Dois Irmãos, no Recife.

A ação acontece no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Rua Coronel Silvestre Bastos, nº 20, onde equipes da concessionária estarão das 8h às 16h30 para atender os moradores que desejam garantir até 65% de desconto na conta de energia.

Apesar do mutirão, clientes podem se inscrever em qualquer loja de atendimento da Neoenergia, portanto que se enquadre dentro do que é exigido para participação no benefício.

Com a parceria do CRAS, o mutirão facilita o processo para quem precisa do Número de Inscrição Social (NIS) ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) — documentos obrigatórios para a inscrição na Tarifa Social.

Quem não tiver esses números, pode solicitar o cadastro no local, agilizando a inscrição no programa sem precisar se deslocar para outro serviço.

Além do cadastro para a Tarifa Social, o mutirão oferece outros serviços, como parcelamento de débitos, alteração de titularidade, e solicitação de novas ligações. Clientes que possuem débitos em aberto podem negociar a dívida e até parcelar em até 24 vezes no cartão de crédito.

O que é a Tarifa Social?

A Tarifa Social é um benefício destinado a clientes de baixa renda, proporcionando um desconto de 65% na fatura de energia.

Para se inscrever, é preciso estar no Cadastro Único (CadÚnico) com NIS ou BPC ativo e atualizado. Quem ainda não possui esses dados ou precisa atualizá-los pode fazê-lo no CRAS.

Critérios para inscrição



Inscrição no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou ser beneficiário do BPC.



Residência com morador que tenha necessidade de equipamentos de suporte vital e renda familiar de até três salários mínimos (necessário laudo médico).

Sobre a Neoenergia Pernambuco

A Neoenergia é responsável pela distribuição de energia em todos os municípios de Pernambuco e em Fernando de Noronha, atendendo mais de 9 milhões de habitantes em uma área de 98,5 mil km².