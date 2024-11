Campanha de Natal Jaboatão Solidário começa a arrecadar doações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes deu início à campanha de Natal Jaboatão Solidário. Até o dia 23 de dezembro, serão arrecadados brinquedos, alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal em quatro pontos da cidade.

A iniciativa tem o objetivo de arrecadar donativos que serão entregues a instituições filantrópicas e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os pontos de arrecadação são o Complexo Administrativo da Prefeitura, na Estrada da Batalha, 1200, em Jardim Jordão; o Palácio da Batalha, na Avenida Barreto de Menezes, 1648, em Prazeres; o The Garden Open Mall, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 209, em Piedade; e a Casa da Cultura, ao lado da praça Nossa Senhora do Rosário, em Jaboatão Centro.

Para a primeira-dama do município, Andrea Medeiros, a ação de voluntariado busca despertar na sociedade civil o espírito de solidariedade, levando ajuda a quem mais precisa. “O poder público tem suas limitações, por isso é importante que a população apoie essa causa, dando as mãos e fazendo a sua parte. Lembrando que essa iniciativa não leva somente a doação em si, como também carinho, alegria e acolhimento a crianças e adultos em situação de vulnerabilidade”, explica.

De acordo com a prefeitura, em Jaboatão dos Guararapes, mais de 226 mil pessoas vivem em situação de pobreza, com renda de até R$ 218 per capita, e mais de 356 mil dependem de benefícios sociais.