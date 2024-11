Proclamação da República: Confira o que vai abrir no Grande Recife durante feriadão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entenda quais estabelecimentos funcionarão durante o feriado e prepare-se para as compras de fim de ano com horários diferenciados

O comércio do Recife abrirá de domingo a domingo a partir desta sexta (15), a intenção da CDL Recife é incrementar vendas de final de ano e facilitar compras pelos consumidores. Decisão foi acordada com o sindicato da categoria.

A partir desta sexta-feira (15/11), feriado nacional em comemoração à Proclamação da República, o comércio do Recife passará a abrir de domingo a domingo, incluindo os feriados.

A intenção é incrementar as vendas de final de ano e facilitar as compras pelos consumidores, empresas e empreendedores que geram renda nesse período do ano.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) , Fred Leal, a estimativa é que as vendas no setor cresçam entre 8% e 12%, na comparação com o mesmo período de 2023. A decisão foi acordada com o sindicato dos trabalhadores e lojistas.

Além do feriado desta sexta (15), o comércio também abrirá no próximo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição, além de véspera de Natal (24) e de Ano Novo (30).

Entre os segmentos de maior movimento no final de ano estão artigos para decoração, embalagens, festas, calçados, vestuário, cosméticos, joalheria e eletroeletrônicos, além de itens para o jantar.

Segurança

Para oferecer mais segurança a quem vai fazer compras ou trabalha no comércio, haverá reforço de policiamento nas ruas.

A ação foi acordada entre a CDL Recife com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que lançará, nesta quinta-feira (14/11), a Operação Papai Noel. O evento ocorrerá às 7h, na Praça Dom Vital, no Bairro de São José, em frente à Igreja da Penha.

“Em conversa com lojistas e consumidores, percebemos que a segurança pública sempre é citada como um item necessário para o comércio. Por isso, reforçamos a parceria que já existe com a Polícia Militar”, disse o representante do varejo recifense e também presidente do Sindilojas Recife.

Metrô

Em articulação da CDL Recife com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o metrô passará a funcionar também aos domingos, no final do ano.

A ideia é facilitar o deslocamento e levar mais pessoas ao Centro do Recife. Em dezembro, o metrô irá circular nos domingos 01, 08, 15 e 22.

Jaboatão dos Guararapes

Segundo a prefeitura, não funcionarão os serviços administrativos no Palácio da Batalha, em Prazeres, e no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão. Outros serviços oferecidos pela gestão municipal também serão alterados por causa da data.

Educação

Não haverá aula nas escolas da rede municipal de ensino.

Saúde

Estarão funcionando 24 horas o Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira) e a UPA Municipal Sotave (Prazeres). As demais unidades de saúde municipais estarão fechadas.

O SAMU também mantém funcionamento normal, por meio do telefone 192.

Mercados e feiras

As feiras livres e os mercados públicos das Mangueiras, Cavaleiro e Jaboatão Centro funcionarão normalmente, das 6h às 18h. As feiras livres, no entanto, tendem a encerrar mais cedo as suas atividades.

Procon

Não haverá expediente. O canal de denúncias estará disponível pelo WhatsApp 81 9.7323-7953.

Defesa Civil

O trabalho da Defesa Civil nos finais de semana e feriados são realizados por equipes de plantão 24h em bases avançadas (Monte Verde, Muribeca e Curado II) e também através dos serviços de atendimento na sala integrada de emergência.

Os registros dos atendimentos são feitos através dos números 0800 281 2099 e do WhatsApp 81 99195-6655.



Funcionamento de lojas

Recife

Centro do Recife e bairros - aberto

Shopping Recife -12h às 21h

RioMar Recife - 12h às 21h.

Shopping Boa Vista - das 10h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Shopping de Afogados -9h à 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 09h às 22h

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - Das 12h às 20h

Moreno