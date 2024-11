UFPE no Mercado: evento oferta palestras e oportunidades de emprego no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade do Recife marca presença na feira UFPE no Mercado, que acontece nesta terça (12) e quarta-feira (13), no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária.

O evento, considerado a maior feira de estágios e trainee do Norte e Nordeste, espera atrair mais de 8 mil estudantes e profissionais, e a gestão municipal planeja aproveitar o momento para incentivar o debate sobre inovação e empreendedorismo com foco na juventude.

Oportunidades de emprego

A feira é um espaço para empresas, instituições e estudantes se conectarem, oferecendo palestras com especialistas de renome, networking e oportunidades de estágio e emprego.

A proposta é clara: estreitar a relação entre academia e mercado, criando um ambiente fértil para o desenvolvimento de carreiras e novos negócios.

Entre os expositores, a Secretaria do Recife apresentará o Programa UniverCidade, que promove a colaboração entre universidades, setor produtivo e ambiente de inovação na cidade.

Programa UniverCidade

Com um estande no evento, a secretaria vai detalhar iniciativas como o Eita! e o EitaLabs, focados na inovação aberta e na criação de soluções práticas que podem ser aplicadas em setores públicos e privados.

Outro destaque é o Escritório de Parcerias Inovadoras, que conecta pequenas empresas e startups a desafios enfrentados pelo setor público, criando uma via de mão dupla entre inovação e serviços para a cidade.

Ainda dentro do UniverCidade, a nova Rede NIT (Rede dos Núcleos de Inovação Tecnológica) surge para fortalecer o intercâmbio entre centros de pesquisa e inovação do Recife.

Essa estrutura busca facilitar a execução de projetos em áreas como desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, consolidando a cidade como um polo de tecnologia.

Palestra da SIEG

A SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, empresa referência em soluções tecnológicas para o setor fiscal e contábil, também está presente no evento UFPE no Mercado.

Nesta quarta-feira (13), às 19h10, o CEO da SIEG, Henrique Carmellino Filho, ministrará uma palestra inspiradora sobre “Liderança incondicional: como transformar ambientes e gerar resultados”.

A palestra gratuita trará insights valiosos sobre como liderar com propósito e impactar positivamente as equipes e o ambiente de trabalho, além de gerar resultados sustentáveis e de alta performance.

“Esta é uma excelente oportunidade para os jovens profissionais se conectarem com lideranças de destaque e conhecerem as competências valorizadas no mercado,” comenta Henrique Carmellino Filho.