Cinco pessoas ficam feridas após queda de andaime dentro de prédio em Boa Viagem

Cinco pessoas ficaram feridas após um andaime de construção cair na área interna do edifício Cézanne, que fica localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram paramédicos e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local do ocorrido. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (13).

Segundo o SAMU, o serviço foi acionado para atender uma ocorrência de "queda de nível" na Rua Mamanguape, em Boa Viagem.

De acordo com a corporação, cinco homens foram atendidos e enviados para diferentes unidade de saúde. Quatro pelo SAMU Recife e uma pelo Corpo de Bombeiros. Todas as vítimas estão estáveis e foram enviados para:

UPA da Imbiribeira (Dois);

UPA do Curado (Um);

Hospital da Restauração (Um);

UPA do Ibura (Um);

Nota dos Bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um acionamento para dar apoio ao SAMU.

"Bombeiros acionados para dar apoio ao Samu, atuamos no atendimento pré-hospitalar de uma vítima do sexo masculino, 31 anos de idade, queixando-se de dores no membro inferior esquerdo (pé), consciente e orientado e o conduziu a UPA da Imbiribeira. As demais vítimas foram atendidas pelo Samu."