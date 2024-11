Incêndio de grandes proporções em fábrica de colchões em Olinda, nesta sexta-feira (15)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de colchões localizada no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife, foi registrado na madrugada desta sexta-feira (15). O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas após cerca de três horas. Não houve feridos.

Segundo testemunhas, o fogo avançou, por volta das 4h, em uma área com madeira espuma. E logo se espalhou por cerca de 5 mil metros quadrados da fábrica da Ortobom, que fica na Rua Napoleão Cordeiro Lima. O telhado também desabou.

Caminhões que estavam próximos ao imóvel foram retirados às pressas, enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros se deslocavam até o local.

Incêndio em fábrica de colchões no bairro de Peixinhos, em Olinda - SEVERINO SOARES/JC IMAGEM

Dez viaturas foram acionadas para controlar o fogo, o que só foi possível após as 7h. Cerca de 30 bombeiros militares atuaram no combate e pelo menos 100 mil litros de água foram utilizados.

No começo da tarde, equipes ainda continuavam no local realizando o rescaldo e combatendo pequenos focos de isolados.

A empresa Ortobom informou que o abastecimento de produtos da região continua normal por meio das demais fábricas do grupo.