Bike Romaria marca pré-festa do Morro da Conceição neste domingo

As comemorações da Festa do Morro da Conceição só começam no dia 28 de novembro e seguem até 8 de dezembro, data em que se celebra o Dia de Nossa Senhora da Conceição. Mas neste domingo (17), já foi iniciada a programação de pré-festa, com a 3ª edição da Bike Romaria - passeio ciclístico do Parque da Jaqueira até o Morro da Conceição, Zona Norte do Recife.

A 120ª edição da Festa do Morro acontecerá três meses após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que deixou dois mortos. Neste ano, serão 11 dias de atividades, incluindo procissões e missas.

A Bike Romaria deste domingo reuniu peregrinos para pedalar, de azul e branco, pelas vias do Recife, com o objetivo de demonstrar amor e devoção à Nossa Senhora da Conceição sobre duas rodas.

Eles saíram às 7h do Parque da Jaqueira e seguiram pelas Avenidas Rui Barbosa, Agamenon Magalhães, João de Barros, Rosa e Silva, Estrada do Arraial, Rua da Harmonia, Avenida Norte e Rua Itacoatiara (subida dos veículos). O percurso foi de 13 km.

Considerada a maior festividade católica de Pernambuco, a Festa do Morro deste ano tem como tema: "120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro", em referência ao Jubileu de 2025 que a Igreja vivenciará no próximo ano.

A 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro acontecerá de 28 de novembro a 8 de dezembro, no

Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

A programação de toda a festa será marcada por 88 santas missas, louvores, ciclismo e a participação de 940 voluntários.

A celebração de Ação de Graças aos patrocinadores e amigos da festa (representantes dos órgãos públicos que auxiliam na realização do evento) será realizada na quinta-feira (21), às 19h30.

No domingo (24), que antecede a abertura do festejo, santas missas marcam a programação: bênçãos dos motoristas, às 7h e 9h, e louvores da juventude devota, às 18h.

Na data dedicada à Imaculada Conceição, 8 de dezembro, as tradicionais Santas Missas de hora em hora serão celebradas de forma alternada.

No palco, com início à 0h. As demais celebrações serão realizadas às 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h. Já dentro do santuário, à 1h, seguidas das 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

A procissão de encerramento com a imagem da Santa terá concentração a partir das 14h30, com saída às 15h, do Cais do Apolo, em direção à Praça do Morro da Conceição, local onde será realizada a Solene Celebração de Encerramento.

O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, será o presidente da cerimônia, com previsão às 19h.