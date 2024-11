Ambulância do Samu é furtada durante atendimento no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi furtada, no último sábado (16), enquanto a equipe realizava um atendimento no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um socorrista estava preparando uma maca e a ambulância dá partida, após o criminoso invadir o veículo.

O profissional de saúde chegou a correr na tentativa de alcançar o veículo, mas não conseguiu.

Em entrevista à TV Jornal, uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que os problemas no bairro estão ficando recorrentes.

"Quase toda semana a gente tem um probleminha aqui com esses caras dormindo na passada da gente. A gente fica com medo. Aí minha vizinha passou isso para mim e eu passei para as outras vizinhas para a gente ficar orientada, né? E ele entrou enquanto o bombeiro estava arrumando as coisas necessárias. Ele entrou e carregou a ambulância. Deus sabe para quê, né? Ninguém sabe o que é que ele foi fazer com a ambulância", disse.

Outra testemunha afirmou que as rondas policiais estão dificilmente estão acontecendo no local.

"É uma coisa muito difícil, porque a gente não via isso aqui, mas ultimamente está acontecendo algo muito estranho. A gente quase não vê policiamento aqui na rua; só vemos, bastante, passando na avenida, mas aqui na rua mesmo, não. E, ultimamente, eles estão fazendo tráfico. A gente que tem neto, que tem filho... Meu filho trabalha no Uber, e eu fico muito preocupada, porque, quando ele chega às duas, três horas da manhã, eu fico muito aflita", explicou.

Em nota, o Samu informou que a ambulância foi recuperada e o suspeito, que não teve seu nome e idade divulgados, foi identificado e preso.

Nota do Samu

O Samu Metropolitano do Recife informa que, na madrugada o último sábado (16), uma ambulância estava em uma ocorrência no Ibura, quando um homem entrou no veiculo e o conduziu.

A autoridades de segurança foram acionadas e a ambulância foi recuperada em seguida. O suspeito de praticar o furto foi detido.

VÍDEO: Ambulância do Samu é furtada durante atendimento no Ibura, Zona Sul do Recife; confira