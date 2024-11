Pesquisadores criam site com mapeamento de terreiros de Matriz Africanas em Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um grupo de pesquisadores criou um site com um mapeamento dos terreiros de religiões de Matriz Africana em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Foram percorridas as sete Regionais do município em busca de casas de culto de religiões como Candomblé, Umbanda e Jurema Sagrada.

O site foi desenvolvido através de projeto aprovado no Funcultura e será lançado nesta quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, em evento na sede do coletivo Somos Todos Muribeca, no Conjunto Muribeca, a partir das 16h.

“Nossa cidade é muito rica culturalmente e tem uma tradição forte, com terreiros que têm Maracatus, Afoxés, grupos de samba de coco. Não tenho dúvidas de que esse site será um instrumento de grande valia para tirar do esquecimento nosso povo de terreiro de Jaboatão e será uma porta aberta para que novos projetos aconteçam e para que as pessoas também conheçam quão rico é o nosso povo e o quanto podemos contribuir com a cidade”, explicou Rebeka Oliveira, coordenadora geral do projeto.

O evento de lançamento do site “Mapeando os Terreiros de Jaboatão - Experiências. Vivências, histórias, tradições e rumbê” terá apresentações culturais, louvação aos orixás e entidades da Jurema e da Umbanda e apresentação dos dados finais da pesquisa.

Serviço

Lançamento do site Mapeando os Terreiros de Jaboatão - Experiências. Vivências, histórias, tradições e rumbê

Data: Quarta-feira, 20 de novembro, a partir das 16h

Local: Sede do Somos Todos Muribeca - Rua Armando Tavares, 134, Conjunto Muribeca