RioMar Recife recebe evento da Polícia Civil pelo fim da violência contra mulheres

Além de palestrar sobre tipos de violência contra mulher, o evento vai receber outras atividades, como a panfletagem com informações do tema.

No feriado desta quarta-feira (20), o Shopping Rio Mar vai receber a abertura dos 21 de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

O evento, que é coordenado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), vai contar com uma série de atividade no cronograma.

"Vamos ter policiais civis explicando, por exemplo, quais os tipos de violência que vitimizam as mulheres, como é o fluxo de atendimento à mulher que procura uma de nossas delegacias" , explica a assessora do DPMUL/PCPE, Andreza Gregório.

Ela também cita o Programa Cadastro 190, onde as mulheres são cadastradas no atendimento telefônico para terem prioridade, e o serviço de alojamento disponibilizado às vitimas de violência doméstica e de gênero e o procedimento tomado no pós denúncia.

Durante o período de funcionamento do shopping, das 12h às 20h, será possível sensibilizar e informar ao público sobre os serviços prestados às mulheres pelas entidades envolvidas.

Além da PCPE, a ação também conta com a participação das Secretarias Estaduais da Mulher e de Ressocialização, através da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, e ainda da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Pernambuco tem o maior índice de feminicídios do nordeste

Segundo relatório da Rede de Observatórios da Segurança, em 2023, Pernambuco registrou 92 casos de feminicídio em todo o estado. Desses, 62 foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros.

Esses dados colocam o estado na primeira colocação na lista dos piores do nordeste.

Já em 2024, um levantamento da PCPE aponta que 73% das mulheres vítimas de feminicídio, no primeiro semestre deste ano, nunca prestaram queixa de violência. Só no primeiro semestre desse ano, foram 37, sendo que apenas 10 tinham registrado o boletins de ocorrências por violência doméstica ou de gênero.

Calendário

Semelhante a ação no Shopping Rio Mar, vão acontecer atividades em outros locais na Região Metropolitana do Recife. Veja o cronograma abaixo: