CORE 2025: militares americanos chegam ao Recife para planejar treinamento na caatinga

Militares do exército dos Estados Unidos desembarcaram no Recife, nesta quinta-feira (21), para planejar um treinamento com soldados brasileiros na região da caatinga, no sertão do Estado. A ação faz parte da 1° Conferência de Desenvolvimento de Conceito (CDC). A princípio, o encontro ocorreu na sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), na Zona Oeste do Recife.

Core 2025

A Conferência entre o exército brasileiro e o norte americano aconteceu visando aos serviços na Combined Operation and Rotation Exercise (Core 25). O evento, que teve a participação de cerca de 60 pessoas, incluindo os 14 militares americanos, foi presidido pelo general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, e teve como objetivo planejar todo Exercício CORE, em ambiente seco e com altas temperaturas, típicos da caatinga. Além disso, houveram atividades externas com intuito de apresentar a cultura nordestina.

O treinamento está marcado para outubro e novembro de 2025, nas cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Essa será a primeira vez que o treinamento acontece no nordeste e no bioma da Caatinga. A previsão é que cerca de 200 militares brasileiros e 150 americanos participem.

Parceria entre Brasil e EUA

O Exercício CORE é resultado de um programa de cooperação, assinado entre Brasil e Estados Unidos, que estipula exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028.

Já foram desenvolvidas duas atividades no Brasil, uma no estado de São Paulo e outra nos estados do Pará e Amapá, e duas nos Estados Unidos da América (EUA).