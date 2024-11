João Carlos Paes Mendonça é homenageado em solenidade de 50 anos da APES

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação fundou e presidiu a Associação Pernambucana de Supermercados por 3 anos

O empresário e presidente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), João Carlos Paes Mendonça, foi homenageado, nesta quinta-feira (21), em evento de comemoração dos 50 anos da Associação Pernambucana de Supermercados (APES), entidade que fundou em 1974 e que hoje ostenta o título de presidente honorário. A cerimônia recebeu cerca de 500 convidados e foi realizada em uma casa de recepção, no bairro do Recife.

“Eu tenho a honra de ter fundado, há 50 anos, uma associação no segmento de supermercados em Pernambuco, junto com vários colegas da época. Apesar de muitas dificuldades, conseguimos criar uma entidade respeitada para fortalecer a nossa categoria. Durante a minha gestão, que durou 3 anos, enfrentamos momentos difíceis da economia e também da política brasileira, mas conseguimos enfrentar o período e entregar valiosas contribuições que abriu portas para novas oportunidades. Na minha opinião, fizemos um bom trabalho e chegamos ao final do meu mandato com a sensação de missão cumprida”, rememorou João Carlos Paes Mendonça.



Que aproveitou a solenidade para agradecer o reconhecimento da categoria supermercadista por sua contribuição pelo desenvolvimento do setor no estado e na região Nordeste. “Fico feliz por esse momento e por esse legado tão importante que foi deixado. Meu coração fica feliz e orgulhoso, pois é muito bom ser reconhecido. A vida é para viver, construir e fazer o melhor sempre”, agradeceu o presidente do SJCC.



Presidente do SJCC, João Carlos Paes Mendonça, recebe homenagem em cerimônia de 50 anos da Associação Pernambucana de Supermercados (APES) - Igor Toscano / divulgação

Além de fundar e presidir a APES, João Carlos Paes Mendonça também teve participação ativa em outros órgãos de classe, atuando na presidência da Associação Brasileira de Supermercados (1977 a 1987); da Associação Latino Americana de Supermercados (1986 a 1989); além de membro do Conselho Monetário Nacional (1984 a 1986); do Conselho Diretor do CIES - The Food Business Forum (1998 a 2000); e do Conselho da Associação Brasileira de Shoppings Centers (2002 a 2021).

Atualmente, o presidente do SJCC é membro Benemérito do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS); do Conselho da Associação Nacional de Jornais (ANJ); e do Conselho da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT).



Posse da nova diretoria da APES



No evento que marcou o jubileu de ouro da APES também foi marcado pela posse da nova diretoria da entidade. "O nascimento da associação se deu através do senhor João Carlos Paes Mendonça... E, apesar de hoje não ser um supermercadista, ele nos apoia e nos ajuda muito, principalmente com o legado que ele deixou à frente da APES. Então, agora na presidência, vou buscar seguir fortalecendo a nossa entidade nesses próximos anos de desafios. O segmento hoje precisa muito do apoio de várias associações e na minha gestão vou trabalhar para nos unirmos cada vez mais e fortalecer o nosso setor", garantiu Jaílson Leite, presidente eleito da APES.



O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, compareceu ao evento representando a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.