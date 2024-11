Recife realiza mutirão para inscrição de idosos no BPC; saiba quando

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ação deste sábado vai ser realizada a partir de uma parceria entre a prefeitura do Recife e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No sábado (23), idosos que residem na cidade do Recife vão poder participar de um mutirão para inscrição no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A ação vai ser realizada a partir de uma parceria entre a prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os atendimento vão acontecer na sede do CadÚnico, em Santo Amaro, na esquina da Cruz Cabugá com a rua Dr. João Viêira de Menezes, das 08h00 às 13h00.

O projeto foi anunciado através das redes sociais do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

"Nesse sábado, das 8h às 13h da tarde vai ter um mutirão para inscrição de idosos no BPC. Pessoas que tenham 65 anos ou mais, que tenham uma renda familiar de até R$ 353,00, por pessoa, que mora dentro de casa, e que não sejam aposentados", disse o prefeito.

João também afirmou que a equipe da prefeitura está cruzando os dados do Conecta Recife e do Cadastro Único (CadÚnico) para identificar os "muitos" recifenses que ainda não receberam o benefício.

"Nós identificamos muitas pessoas nessa situação aqui no Recife e a gente vai fazer esse mutirão, lá na central do Cadúnico, que fica na Cruz Cabugá, e a gente espera você para poder fazer você ganhar aquilo que é seu direito." completou João.

O que é BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio, do Governo Federal, garantido pela Constituição Federal do Brasil. Ele consiste pagamento mensal no valor de um salário mínimo (R$ 1.412) para idosos com 65 anos ou mais, que não sejam aposentados, ou para pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que que tenham renda familiar de até R$ 353 por pessoa.

Requisitos para receber o BPC: