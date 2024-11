Pernambuco vai receber 232 novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida Rural

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério das Cidades autorizou a contratação de propostas para a construção de mais 3.632 unidades habitacionais da modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em todo o Brasil.

Em Pernambuco, a medida contempla a construção de 232 novas unidades habitacionais. Os novos lares serão construídos nos municípios de Águas Belas, Garanhuns, Itaíba e Limoeiro, no Agreste do estado, e em Ibimirim, no Sertão.

Os lares da modalidade rural do MCMV visam beneficiar agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais com renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil.

As moradias são projetadas para atender às necessidades específicas da vida no campo, com características que respeitam o meio ambiente e as condições locais.

As propostas aprovadas em Pernambuco tiveram intermédio de entidades públicas, como a Prefeitura de Limoeiro, e sem fins lucrativos, como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águas Belas, a Cooperativa Bemorar, a Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste (ASSOCENE) e a Associação Comunitária dos Agricultores e Agricultoras do Sítio Carvalho.

Déficit habitacional em Pernambuco

O estado de Pernambuco tem um dos maiores déficits habitacionais do país. Ao todo, são necessárias 326 mil novas moradias para atender a demanda imediata e uma projeção de 597 mil habitações até 2030, de acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e a Ecconit Consultoria Econômica.

A maior parte da demanda está nas áreas urbanas do estado. Um relatório do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), que avaliou a situação da moradia no estado no ano de 2019, indicou que 85,2% das unidades deveriam ser construídas em área urbana.

Apesar dos avanços com o programa Minha Casa Minha Casa Minha e o programa habitacional estadual Morar Bem PE, os números ainda são expressivos.

Na zona rural, é necessária a entrega de 48 mil novas moradias atenderia a demanda imediata de déficit habitacional.