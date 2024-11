Prefeitura de Jaboatão promove caminhada pelo fim da violência contra as mulheres

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De 29 de novembro a 9 de dezembro, prefeitura vai realizar capacitações no município para qualificar profissionais que atendem as mulheres

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes vai promover, na próxima segunda-feira (25), uma caminhada alusiva aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.

A concentração da caminhada será no prédio da Regional 1, na avenida Barão de Lucena, em Jaboatão Centro, com saída às 9h. O percurso seguirá até a Casa da Cultura, na Praça Nossa Senhora do Rosário.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por meio da Secretaria Executiva da Mulher, a iniciativa vai contar com uma campanha educativa da equipe da 2ª Delegacia de Polícia da Mulher - Prazeres (DEMUL).

Durante o trajeto, a Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher vai dialogar com a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo.

O encontro ocorre no Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, data em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para propor medidas de prevenção e combate à violência, além de ampliar os espaços de debate com a sociedade.

“Jaboatão dos Guararapes tem uma Rede de Enfrentamento atuante, que promove ações de sensibilização durante todo o ano, nos equipamentos municipais, nas escolas, nas entidades parceiras. Marcar os 21 dias de ativismo, com a caminhada, é fundamental para ampliar essa sensibilização”, ressalta a secretária executiva da Mulher, Juliana Paranhos.

Entre os dias 29 de novembro e 9 de dezembro, a prefeitura vai realizar, ainda, capacitações nas sete Regionais do município, com o objetivo de qualificar os profissionais que atuam no atendimento às mulheres.

O encerramento da programação será no dia 10 de dezembro, com uma ação educativa, no metrô de Cajueiro Seco.



Caso de feminicídio no município

Na última segunda-feira (18/11), mais um caso de feminicídio foi registrado em Jaboatão dos Guararapes. O caso ocorreu no bairro de Sucupira.

De acordo com a polícia, o desenvolvedor de mercado Bruno Manoel da Silva, de 35 anos, assassinou com um tiro a ex-namorada, Fernanda Luiza Fernandes, e depois se matou.

A investigação apurou que a vítima estava chegando em casa quando viu o carro do ex-namorado estacionado. Ela entrou no veículo e o casal seguiu até um terreno que fica próximo à Rua Moçambique, onde Fernanda foi atingida com um tiro na cabeça. O corpo do rapaz foi encontrado ao lado do dela.

O feminicídio continuará sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Lista das delegacias da Mulher abertas 24h:

Recife (1° DEAM)

Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amaro

Tel. (81) 3184.3352

Jaboatão dos Guararapes (2° DEAM)

Estrada da Batalha, s/n, Prazeres

Tel. (81) 3184-3445

Cabo de Santo Agostinho (14º DEAM)

Rodovia BR 101, s/n, Pontezinha

Tel. (81) 3184-3414

Petrolina (3° DEAM)

Rua Castro Alves, 57, Centro

Tel. (87) 3866-6625

Caruaru (4° DEAM)

Av. Portugal, n° 155, Universitário

(81) 3719-9106

Paulista (5° DEAM)

Rua do Cajueiro, s/n, Praça Frederico Lundgren, Centro

(81) 3184-7072

Olinda

Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405, Casa Caiada