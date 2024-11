Recife é a terceira capital que mais escuta rádio no País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Informação apurada com seriedade, agilidade e qualidade. Notícia o tempo todo. Essa é a marca consolidada do rádio há anos. Um veículo que chega nos lugares mais remotos, onde muitas vezes a TV e a Internet não chegam. O rádio faz parte do cotidiano de 79% dos brasileiros, segundo pesquisa Kantar/Ibope, que revelou ainda o Recife como a terceira capital que mais ouve rádio, com 3 horas, 57 minutos e 43 segundos em média, ficando atrás apenas da Grande Rio de Janeiro, onde o rádio é consumido por 4 horas e 22 minutos em média, e a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, que ficou em segundo lugar com 3 horas, 57 minutos e 54 segundos.

O presidente da Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco (Asserpe), Nill Júnior, comenta a importância do veículo para a sociedade.

“O rádio é o veículo que melhor se adaptou às multiplataformas, o veículo mais afetivo junto à população brasileira, o mais respeitado, o mais querido. Indiscutivelmente quando você agrega os fatores técnicos da versatilidade do rádio, tecnológicos, da condição do rádio de agregar valor às multiplataformas, de gerar conteúdo, imagens, cortes, repercussão, do papel e da prestação de serviço que ele continua prestando, o fato de ser um veículo multissensorial que faz com que a sociedade brasileira e da nossa região consiga acomodar suas funções cotidianas acompanhando e ouvindo rádio. Então, quando você junta todos esses elementos, eles acabam chegando ao dado da pesquisa Kantar/Ibope, mostrando que 79% dos brasileiros ouvem rádio com frequência”, destacou.

Em Pernambuco, a Rádio Jornal é a referência dos pernambucanos e, indiscutivelmente, agrega seu potencial aos resultados registrados pela pesquisa.

ESCRETE DE OURO

Na transmissão dos jogos de futebol, a Rádio Jornal é uma marca consolidada, com uma grande cobertura da equipe do Escrete de Ouro, com vozes marcadas na memória afetiva dos pernambucanos. Ednaldo Santos, comunicador e comentarista esportivo, destaca o trabalho da emissora.

“Não é de hoje que o Escrete de Ouro é a equipe mais ouvida do rádio esportivo de Pernambuco e do Nordeste. E isso se deve a vários atores, dentre eles a credibilidade da equipe, a tradição, a completa cobertura de todos os campeonatos dos clubes pernambucanos, como os estaduais, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, os brasileiros das séries A, B, C e D. Também cobrimos as participações pernambucanas na Sul-Americana, na Libertadores. E, mais importante, desde os anos 70, estamos cobrindo todas as Copas do Mundo, sempre ao lado da seleção brasileira. Portanto, o Escrete de Ouro da Rádio Jornal e a torcida pernambucana formam uma combinação perfeita. Um verdadeiro golaço de audiência esportiva”.

RÁDIO DO POVO

A programação da Rádio Jornal é feita pelo ouvinte e para o ouvinte. Do litoral ao sertão. No Brasil e no mundo, a FM 90.3 segue informando o cidadão. João Canindé, morador do bairro da Iputinga, fala da relação com a emissora.

“Escuto a Rádio Jornal porque gosto da emissora, da programação, dos comunicadores. A Rádio Jornal é a Rádio do Povo. Eu escuto a Rádio Jornal desde os seis anos de idade, por conta do meu pai que já não está mais comigo, mas me deixou essa herança. Além do meu pai, também foi através do meu irmão que escutava muito futebol, que criei essa relação de intimidade com a rádio. Eu costumo dizer que a Rádio Jornal é a ouvidoria do povo. Onde o ouvinte tem direito à voz. A Rádio Jornal, ela me informa tudo do Brasil e do mundo".

CONSUMO

Entre os ouvintes de rádio, 78% consomem o conteúdo das emissoras nas estações tradicionais. 28% acessam pelo YouTube, seja em formato de áudio ou a transmissão ao vivo com imagem e 12% dos ouvintes declararam acompanhar por meio do serviço de streaming de áudio.

INOVAÇÃO

Com cerca de 20 horas de programação ao vivo, a Rádio Jornal foi a primeira emissora da América Latina transmitir sua programação pela Internet e hoje continua cada vez mais presente no mundo digital, acompanhando a evolução da sociedade e se fazendo sempre presente na vida dos seus ouvintes com muita informação e prestação de serviço.