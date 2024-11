TCE-PE suspende licitação de R$ 58 milhões para compra de kits escolares do Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Conselheiro entendeu haver irregularidades no prazo para apresentação de propostas e a existência de restrições à competitividade no certame

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) suspendeu uma licitação de R$ 58,2 milhões aberta pelo governo do Estado destinada à compra de kits escolares para alunos da rede estadual de ensino. O pedido de medida cautelar partiu de uma empresa interessada no pregão, que indicou irregularidades no processo.

A empresa Master Indústria e Comércio Ltda denunciou que o pregão não cumpria o prazo de 8 dias úteis para apresentação de propostas, exigido pela legislação, e possuía termos que resultavam em restrição à competitividade.

A licitação tem como objeto a formação de Ata de Registro de Preços para fornecimento de kits escolares para alunos da educação básica para o ano letivo de 2025. O processo foi aberto pela secretaria de Educação e Esportes e era conduzido pela secretaria de Administração, com valor total de R$ 58.201.397,61.

Segundo o edital, o recebimento de propostas começaria no fim do dia 11 de novembro de 2025 e terminaria em 25 de novembro (segunda-feira), mesma data da abertura da disputa.

O conselheiro Ranilson Ramos, contudo, entendeu que o prazo não contempla os 8 dias úteis por conta dos feriados nacionais de 15 e 20 de novembro, alegando que a abertura deveria acontecer no dia 26 (terça-feira).

Ele também citou que o site PE Integrado, que reúne as licitações do estado, apresenta datas e horas divergentes das indicadas na publicação da licitação no Diário Oficial do Estado.



Ainda na decisão, Ranilson constatou haver restrição à competitividade na exigência do cumprimento de uma norma de Segurança de Brinquedos da União Européia, não aplicável ao Brasil. Além disso, a exigência de uma especificação técnica de itens licitados, como lápis de cor, também se revelou restritiva.

"Enxergo estarem presentes os requisitos da plausibilidade do direito e, tendo em vista a data da abertura do certame, do periculum in mora para a atuação cautelar deste Tribunal, razão pela qual o pedido acautelatório deve ser deferido, para suspender o certame, até posicionamento deste Tribunal de Contas", diz a decisão do conselheiro.

O despacho foi assinado no último dia 22 de novembro e publicado no Diário Oficial do TCE-PE desta segunda (25). A licitação está suspensa até a realização de uma análise técnica do Ministério Público de Contas e apreciação da Segunda Câmara da Corte.

"A análise dos demais itens narrados nas Representações demandam análise mais aprofundada", escreveu Ranilson na decisão.

O que diz o Governo de Pernambuco

Em nota, a Secretaria de Educação e Esportes informou que foi comunicada pelo TCE e está providenciando as alterações solicitadas. A pasta acrescentou que a atual licitação "foi realizada com as mesmas especificações utilizadas em 2023".

A reportagem apurou que a Secretaria de Educação também já confirmou ao TCE-PE, por e-mail, o recebimento da notificação de suspensão do edital. A demanda foi encaminhada para a Gerência de Apoio Técnico ao Gabinete da pasta.

No Diário Oficial do Estado do último sábado (23), o Governo de Pernambuco publicou o adiamento da sessão de abertura da licitação. A justificativa foi a "necessidade de avaliação dos requisitos técnicos em sede do processo".

No site PE Integrado, o pregão consta como "suspenso em atendimento a determinação do TCE/PE".