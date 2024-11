Governo lança, nesta quarta-feira (27), o projeto 'Caminhos de Dom'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Dom Helder Câmara, em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) e com a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), irá lançar, nesta quarta-feira (27), na Igreja das Fronteiras, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, o projeto 'Caminhos do Dom', como parte da estruturação do Roteiro de Turismo Religioso no Estado.

A cerimônia, que marcará a entrega das placas de sinalização que compõem o projeto Caminhos do Dom, está marcada para iniciar às 11h, com uma apresentação musical. Logo após haverá o pronunciamento das autoridades presentes e, por fim, uma missa será celebrada.

"O Caminhos do Dom Helder é um importante projeto turístico que homenageia um homem que dedicou sua vida a servir aos mais necessitados e a promover a justiça social", afirmou o secretário estadual de Turismo Paulo Nery. "E a gente fica muito feliz de estar participando desse projeto, junto com o governo de Raquel Lyra, onde as pessoas terão a oportunidade de estar em contato com as obras desse grande líder religioso que foi Dom Hélder Câmara", completou.

Caminhos do Dom

O projeto Caminhos do Dom é uma iniciativa da Câmara Temática Especial de Turismo Religioso, vinculada ao Conselho de Turismo de Pernambuco, que busca fortalecer o turismo cultural e religioso no Estado.

Ao todo, 10 placas foram instaladas em vários pontos da cidade, sinalizando locais como o Instituto Dom Hélder Câmara, a Casa de Frei Francisco e a Praça Padre Henrique (Monumento Tortura Nunca Mais), locais percorridos por Dom Helder Câmara, num roteiro turístico que conduz os visitantes pelos principais locais onde o ex-arcebispo de Olinda e Recife de viveu e atuou.

Através de QR codes instalados nesses painéis, os visitantes terão acesso a informações sobre Dom Hélder e a Rota da Fé em Pernambuco.

Confira os 10 locais que formam os Caminhos do Dom