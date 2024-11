Comunidade promove evento cultural no Nascedouro de Peixinhos e denuncia abandono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos limites entre Recife e Olinda, o que era um complexo cultural deu lugar ao vazio. O abandono e a depredação são o retrato do Nascedouro de Peixinhos, equipamento público de promoção artística em Pernambuco e que sofre há mais de uma década com a negligência.

Para protestar e mobilizar a comunidade em torno da revitalização e reativação das ruínas de um antigo matadouro de bois, o Grupo Comunidade Assumindo suas Crianças (GCASC) vai promover, junto a parceiros, o evento “Nascedouro pede socorro: sem ponto final”.

O evento acontece neste sábado (30/11), às 18h, e vai contar com apresentações infantis, microfone aberto para a população se manifestar e atrações musicais, como as bandas Devotos e Elefante Verde.

Complexo cultural abandonado

Com mais de 100 anos de história, o Nascedouro de Peixinho funcionou como um matadouro até a década de 1970. A partir de um trabalho comunitário, foi transformado em um complexo cultural e abrigava eventos, atividades esportivas e educativas.

O equipamento foi espaço de resgate da cultura popular, abrigando a Biblioteca Multicultural Nascedouro, o grupo de folclore Boizinho Menino do Nascedouro, o Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças, o Balé Afro Majê Molê e o Centro Sabiá.

Há mais de dez anos, o Nascedouro tem sido alvo de depredações e furtos. No ano de 2022, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) visitou o prédio, em iniciativa articulada com as prefeituras de Olinda e do Recife e com o Governo do Estado, para a implantação de um Compaz no local.

Apesar da visita, ainda não houve revitalização no equipamento. De acordo com o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro de Peixinhos tem uma população de quase 35 mil pessoas, que poderiam ser beneficiadas com atividades no espaço.

Serviço:

Nascedouro pede socorro: sem ponto final

Data: sábado, 30 de novembro

Horário: 18h

Local: Nascedouro de Peixinhos. Av. Jardim Brasília, Olinda