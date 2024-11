Black Friday: Mercado Livre faz entregas em 24 horas e traz R$ 55 milhões em cupons

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Mercado Livre realizou o aumento em mais de 90% no investimento em marketing em Pernambuco durante a Black Friday do ano de 2024

Visando uma ampliação dos serviços em Pernambuco e no Nordeste, o Mercado Livre abriu o seu novo centro de distribuição, no Recife, inaugurado em agosto, com a promessa de entregas mais rápidas, promoções imperdíveis e um olhar especial para o consumidor pernambucano, que segundo a empresa, está entre os mais engajados do País na Black Friday.

Iuri Maia, Diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre, conversou com o Jornal do Commercio sobre a importância da operação no estado, as projeções para a Black Friday de 2024 e o atendimento cada vez mais alinhado às expectativas dos consumidores locais.

Entre as estratégias da empresa, o Mercado Livre está oferecendo R$ 55 milhões de cupons, que podem ser adquiridos através do aplicativo oficial, em propagandas pela cidade ou na programação de TV, por meio da campanha "Tá Na Sua Mão".

A empresa também oferece descontos e tem o envio rápido, em até 24h, como carro chefe do planejamento para a Black Friday 2024.

"Esse ano a gente traz 55 milhões de reais em cupons somando o Mercado Livre e o Mercado Pago. E hoje, especificamente, a gente tá liberando mais 15 milhões de reais em cupons. O nosso público reagiu aos cupons durante toda semana [de Black Friday]. Além dos cupons e descontos, construímos uma logística para atender as expectativas, principalmente, quando a gente fala de envio rápido. Existe essa expectativa e necessidade de receber o produto no mesmo dia, em 24 horas", afirmou Iuri.

Além das grandes ofertas que visam a Black Friday, o Mercado Livre oferece, ainda, o programa de fidelidade, que dá a possibilidade de frete grátis.

De acordo com o empresa, os itens mais procurados pelos pernambucanos, na plataforma, são eletrodomésticos, casa & decoração e eletrônicos, seguidas por moda, com destaque para calçados, moda casual e infantil.

Entre os pernambucanos, 43% dos consumidores esperam descontos superiores a 60%. Iuri garantiu que a plataforma oferta cupons em, praticamente, todas as categorias disponíveis.

"77% dos Pernambucanos se planejaram para Black Friday. E a expectativa de desconto faz parte desse planejamento. As pessoas que estão esperando para comprar, em categorias de produtos específicos, se planejam para justamente buscar esse desconto. Hoje a gente tem desconto, seja na plataforma direta ou por cupom em, praticamente, todas as categorias", afirmou.

Para flexibilizar as entregas e fidelizar o público no Estado, o Mercado Livre afirma que o novo centro de distribuição é fundamental nas estratégias para a Black Friday.

"O grande papel, pelo menos, na Black Friday, do Centro distribuição de Pernambuco, no ponto de vista do consumidor final, é a população do Grande Recife, realmente, receber no mesmo dia ou no dia seguinte. E isso, como experiência para o Grande Recife, especificamente, acaba sendo um diferencial enorme. Isso pode ser fator importante até na tomada de decisão. Uma pessoa pode tomar a decisão de comprar um produto no Mercado Livre, justamente, porque entrega mais rápido e você vai receber no mesmo dia ou no dia seguinte", explicou Iuri.

Novo centro de distribuição do Mercado Livre, em Pernambuco. - Léo Caldas

Além do Recife, o novo centro de distribuição atende, também, os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. "Dentro desse plano de crescimento, temos novas iniciativas para, justamente, fazer com que a região, o Nordeste como um todo e Pernambuco, claro, tenham uma experiência cada vez melhor e mais rápida", falou.

Sobre a fidelização do público, Iuri disse que a empresa entende o que o consumidor precisa e que isso é construído no processo de compra e através de outros benefícios, exclusivos da plataforma.

"A fidelização do consumidor é construída pela experiência. Tendo uma boa experiência do começo ao final do processo, desde a busca na plataforma. Você consegue encontrar tudo no Mercado Livre: eletrônicos, eletroportáteis, moda, beleza, supermercado, peças de carro... Essa fidelização começa a partir desse sortimento multicategoria, que passa pela agilidade da plataforma, da simplicidade, e vai até o momento final do processo de compra, que é a entrega. Ou seja, a experiência da entrega rápida ajuda nessa fidelização. Depois, o que acontece, é consequência desse processo", disse.

Além do atendimento, segundo Iuri, o Mercado Livre apresenta benefícios extras exclusivos da plataforma, como Meli+.

"O Meli+ é o nosso programa de fidelidade e além de você ter mais acesso a frete grátis em grande parte dos produtos, você ainda tem descontos extras. Hoje, se você é cliente Meli+ e faz compra no Mercado Livre, ganha cashback, e se pagar com o cartão Mercado Pago, tem mais Cashback ainda", afirmou.

Investimento de 90% em Pernambuco



Além do novo centro de distribuição, que vai desempenhar um papel crucial para atender à alta demanda, garantindo agilidade e eficiência, Iuri afirmou que o Mercado Livre planeja, não só, estratégias para criar um vínculo maior e respirar a cultura pernambucana, mas que já vem trabalhando nisso através do aumento de 90% nos investimentos em marketing local para a Black Friday.

"A gente tem uma estratégia, principalmente quando falamos em comunicação. Música, carnaval, aproximação cultural, não apenas com eventos, mas realmente se aproximar da cultura Pernambucana e recifense. De não ter só o vínculo de confiança, de que envia rápido, mas também esse vínculo raiz, de respirar essa cultura", relatou.

"Acho que só de estarmos investindo mais de 90% em relação ao ano passado, na Black Friday, em Pernambuco, que é mais do que a gente está crescendo no Brasil, que é 50%, acredito que já é um sinal bacana do plano que a gente vem preparando, não só para Recife, mas para o Nordeste como um todo", completou.

Emprego e sustentabilidade



O centro de distribuição também se destaca como um gerador de empregos para a região. Questionado sobre como os interessados podem se candidatar, Iuri explicou que as vagas são divulgadas no site oficial da empresa, além de plataformas de recrutamento parceiras.

Para ver oportunidades de emprego no Mercado Livre, tanto no Recife, quanto no Brasil, entre no site de carreiras da empresa, clicando aqui, ou acesse o perfil deles no LinkedIn.