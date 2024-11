Espetáculo Caixa de Natal celebra 10 anos neste domingo; confira a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Cultural Recife apresenta a 10ª edição do espetáculo Caixa de Natal. Neste ano, o evento contará com as participações especiais do instrumentista Hamilton de Holanda e cantor e compositor Alceu Valença, abrindo o calendário de comemorações natalinas da capital pernambucana.

A apresentação é gratuita e será realizada neste domingo (1º), às 18h, nas janelas e varanda da Caixa Cultural Recife, na Praça do Marco Zero.

O espetáculo reúne crianças e jovens do Coral Caixa de Natal, que cantam e encantam com clássicos musicais, conduzidos pelos regentes Gilvan Lucas e Bruna Renata. Nesta edição de comemoração o coral ganha um reforço com a participação de nove coralistas adultos que fizeram parte das primeiras edições do espetáculo, apresentando assim um coral misto, composto por 40 vozes infantis, juvenis e adultas.

O repertório será composto por clássicos natalinos, canções símbolos da cultura nordestina e sucessos consagrados na trajetória dos artistas convidados. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas para acompanhar a cantata.

Segundo a organização, o evento - patrocínado pela Caixa - é resultado de uma jornada intensa de dez meses de trabalho de dezenas de profissionais. Eles atuam na pesquisa de repertório, composição dos arranjos, ensaios musicais e de coreografias, desenvolvimento de figurino, divulgação e a apresentação.

Projeto busca unir cultura, turismo e responsabilidade social, em uma superprodução que ocupa todo o edifício do equipamento cultural. O evento é viabilizado principalmente pelo Edital Público de Ocupação dos espaços da Caixa Cultural, gerando oportunidade para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e abandono.

Acessibilidade

O Caixa de Natal disponibilizará 1.000 cadeiras especiais para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, haverá um espaço delimitado para cadeirantes, com equipe capacitada para orientar o deslocamento das pessoas. O espetáculo contará com um intérprete de libras e com audiodescrição. Além disso, haverá um espaço exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e outras síndromes.

Realizadores e apoiadores

O evento, coordenado pelos produtores Luiz Carlos Filho - Lulinha e Diogo Leite conta com apresentação da Caixa Cultural Recife, patrocínio da Caixa Econômica Federal e Governo Federal e com apoio da Prefeitura do Recife através da Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura e Recentro, Governo do Estado de Pernambuco através da Fundarpe e Secretaria de Cultura e também da Claro.

SERVIÇO

Espetáculo Caixa de NATAL

Local: Caixa Cultural Recife

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Data: 1º de dezembro (domingo)

Horário: 18h

Entrada gratuita e acessível

Informações: (81) 3425-1915 | Site CAIXA Cultural Recife | Instagram @CaixaCulturalRecife @CaixadeNatal

Duração: 70 minutos

Abertura da área de acessibilidade: 16h

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

Apoio: Prefeitura do Recife através da Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura e Recentro, Governo do Estado de Pernambuco através da Fundarpe e Secretaria de Cultura e também da CLARO.

O CAIXA de NATAL é realizado pela Olê Olá e Zabumbas Falantes e correalizado pelo Instituto SIS.