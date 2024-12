Corrida no Parque 13 de Maio abre a Semana de Luta Contra a AIDS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

GTP+, instituição referência no combate ao HIV/AIDS em Pernambuco, celebra 24 anos neste domingo (1º) com a realização de corrida no Parque 13 de Maio

Neste domingo (1º), o Parque 13 de Maio será palco do Primeiro Circuito Positivo, uma corrida especial que marca o início da Semana de Luta Contra a AIDS e celebra os 24 anos do GTP+, instituição referência no combate ao HIV/AIDS em Pernambuco.

O evento reune participantes em um circuito interno, com suporte de profissionais de Educação Física da Prefeitura do Recife, para promover saúde, bem-estar e conscientização. A atividade também será o pontapé inicial para as comemorações do Jubileu de Prata do GTP+, que completará 25 anos de atuação em 2025.

TESTAGEM RÁPIDA

Além do circuito, o GTP+ estará oferecendo testagem rápida de fluido oral, realizada por uma equipe qualificada e preparada para lidar com os resultados de forma acolhedora e responsável. Segundo Nance Ferreira, coordenadora geral do GTP+, a testagem é essencial para o diagnóstico precoce e início imediato do tratamento, prevenindo o adoecimento.

"A importância da testagem é descobrir antes de adoecer. Assim, já é possível iniciar o tratamento sem complicações graves. O GTP+ trabalha com cuidado e responsabilidade nesse processo, promovendo saúde e dignidade para quem vive com HIV."

Em 2022, quando o Ministério da Saúde divulgou os dados mais recentes sobre HIV/Aids no País e Pernambuco apareceu como o estado com o maior número de infecções pelo vírus na região Nordeste. Apenas naquele ano, foram registrados 1.046 novos casos da doença no estado. Já no Recife, no período de janeiro a dezembro de 2022, foram registrados 615 novos casos de infecção pelo HIV.

RESISTÊNCIA E LUTA



A escolha do formato da corrida simboliza a vitalidade e a força das pessoas que vivem com HIV, como explica Nance Ferreira: "Queremos mostrar para o mundo do que somos capazes. Este evento não é apenas sobre preparo físico, mas sobre força, resistência e a luta contra a invisibilidade que ainda cerca o HIV/AIDS. Convidamos a população a se juntar a essa manhã de saúde, conscientização e celebração. Venha correr por uma causa que transforma vidas. O Primeiro Circuito Positivo é só o início de algo maior, rumo às comemorações dos 25 anos do GTP+ no próximo ano".