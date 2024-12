Festa do Morro 2024 já recebeu mais de 400 mil pessoas no Santuário do Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de 400 mil fieis passaram pelo Morro da Conceição, no Recife, nos quatro primeiros dias da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro. O balanço foi divulgado pela coordenação geral da Festa do Morro e leva em consideração o quantitativo de presentes até as 18h deste domingo (1º).

De acordo com a coordenação, a expectativa é bater o número de 2 milhões de devotos nos 11 dias de festa, que começou na última quinta-feira (28) e vai até o dia 8 de dezembro.



Neste domingo (1), devido ao grande número de pessoas que estiveram presentes no Morro da Conceição, foram realizadas três missas além das programadas, às 8h, 10h e 18h.

A terceira noite do novenário da 120ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro contou com a presidência do bispo da Diocese de Iguatu (CE), dom Geraldo Freire Soares CSsR.

A programação cultural, que tem início logo após o novenário, às 21h, e traz uma atração diferente a cada dia, contou com a participação do cantor Marcelo Pernambucano.

A edição 120 da Festa do Morro tem como tema "120 anos de Peregrinação e Esperança com a Imaculada Conceição do Morro". A temática é em referência aos 120 anos da chegada da Imagem de Nossa Senhora da Conceição ao alto do Morro, em 1904, e também ao Jubileu 2025, o Ano Santo da Igreja Católica, que tem início no próximo dia 24 de dezembro.

A festividade homenageia as vítimas fatais da queda do telhado do Santuário, ocorrido em 30 de agosto. Maria da Conceição de França Pinto, de 68 anos, e Antônio José Soares, de 54 anos, eram moradores da Comunidade do Morro da Conceição e assistidos pela Pastoral Social do Santuário.

Fieis reunidos no domingo (1º) na Festa do Morro - Divulgação/Adeilson Lima

Programação

Até o dia 6 de dezembro, as missas serão realizadas às 7h, 9h, 11h e 14h. A Missa Solene acontece sempre às 16h, o Momento Mariano, às 18h, e a novena às 19h30. Todas essas celebrações serão realizadas dentro do Santuário do Morro da Conceição.

No dia 5 de dezembro, serão realizadas a procissão e a missa do Exército Brasileiro, que terá como celebrante o arcebispo militar do Ordinariado Militar do Brasil, dom Marcony Vinícius Ferreira. Segundo a organização do evento, a celebração vai reunir cerca de 800 soldados.

No próximo sábado (7), serão celebradas missas dentro do Santuário às 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e às 18h. A Novena Solene será realizada às 16h, com celebração do missionário redentorista do Santuário Nacional de Aparecida (SP), padre José Ulysses da Silva, primeiro reitor do Santuário do Morro da Conceição, nomeado em 2016.

Encerramento

No dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, serão realizadas missas de hora em hora, a partir da meia-noite, alternando o local da celebração a cada hora, entre o palco e a área interna do Santuário. No palco, a partir das 17h, louvor com o Padre Damião Silva.

A procissão de encerramento, com o andor que levará a imagem da Imaculada Conceição do Morro, terá concentração às 14h, no Cais do Apolo, e saída às 15h. A romaria seguirá pela Ponte do Limoeiro e Avenida Norte Miguel Arraes, num percurso de oito quilômetros, até a Estrada do Morro da Conceição (descida dos veículos). A chegada do cortejo com o andor está prevista para às 18h45.

A Solenidade de Encerramento da edição de 120 anos da Festa do Morro será realizada às 19h, com a presidência do arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, com previsão de término às 21h.

Na segunda-feira (9), no pós-festa, três missas serão realizadas, às 10h30, 16h e 19h30.

Programação cultural

A programação cultural da Festa do Morro acontece no palco montado na Praça do Morro, das 21h às 22h30. Veja o calendário: