Motorista invade e colide o carro contra recepção de hospital em Pernambuco

Uma câmera de segurança registrou toda a colisão, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru; assista ao momento em que o motorista acelera o veículo

O motorista de um Ford Fusion invadiu e atingiu a recepção de um hospital particular de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no último sábado, dia 30 de novembro.

Segundo testemunhas, o ato foi motivado por insatisfação após o homem receber um diagnóstico de saúde. Ele estava visivelmente abalado e precisou ser contido por seguranças e funcionários do hospital.

Pacientes que estavam no local informaram que não houve feridos, apenas danos materiais. O caso foi registrado no bairro Maurício de Nassau.

A imagem de uma câmera de segurança registrou os momentos antes da colisão: é possível ver que o motorista está parado com o carro em um cruzamento do bairro, próximo ao hospital Santa Efigênia.

O relógio marca exatamente 16 horas e 7 minutos quando o condutor acelera, sobe a rampa de acesso da unidade hospitalar, destrói os corrimãos e quebra os vidros da recepção.

Uma equipe da Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru (AMTTC), informou que agentes de trânsito estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

O veículo foi removido do local e a entrada do hospital liberada. Ninguém ficou ferido.

A reportagem entrou em contato com o Hospital Santa Efigênia e aguarda nota.