Cidades do interior de Pernambuco são opções de Circuito Natalino. Veja roteiro

A cada ano, as cidades do interior de Pernambuco apostam mais no Ciclo Natalino. Seja na decoração, no número de dias da festa, nas atrações ou na surpreendente iluminação, a verdade é que o Natal se consolidou no calendário turístico-cultural das cidades. Para quem deseja conhecer, basta escolher o destino. O JC vai dar uma 'mãozinha', apresentando um roteiro do que está previsto para o Circuito Natalino em algumas cidades.

GRAVATÁ

Em Gravatá, no Agreste pernmabucano, a festa começou desde o dia 23 de novembro e segue até 25 de dezembro, com desfiles temáticos, cantatas, Vila de Natal e as chamadas Tardes no Polo, com a chegada do Papai Noel. O casario histórico ricamente iluminado, além das luzes nas praças e avenidas deixam a cidade no clima da festa.

Três polos de apresentações culturais foram montados, além de diversos pontos de decoração natalina. O Pátio de Eventos, o grande palco de rua da cidade, mais uma vez, abriga os espetáculos de ballet aéreo, momento mais esperado pelo público. Na montagem, toda encenada e produzida com elenco e técnicos locais, 110 bailarinos se dividem no solo e no ar, erguidos por cabos de aço.

Natal de Gravatá - Divulgação

Durante o Ciclo Natalino serão exibidas cinco sessões do espetáculo “Inácio, a Caminho do Amor – Sob a Luz da Lua”, de 21 a 25 de dezembro, sempre às 20h. O Desfile Natalino – “Um Conto de Natal Mágico” é outro momento que leva grande público às ruas de Gravatá. Dessa vez, mais de 200 dançarinos, atores e músicos vão percorrer toda a Rua Cleto Campelo, até chegar à sede municipal.

Uma das novidades de 2024 é a participação de alunos da rede público e idosos vinculados a programas sociais do município. Estão programados três desfiles, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, percorrendo as principais avenidas e ruas do Centro.



Natal de Gravatá - Divulgação

Repetindo o sucesso de 2023, a Vila Natalina da Assistência Social, montada em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Juventude, na Avenida Joaquim Didier, oferecerá barracas com artesanato produzido pelas mulheres atendidas nos projetos sociais, além da Casa do Papai Noel, da Kombiteca e de apresentações culturais populares e literatura de cordel. Artesãos gravataenses também vão expor suas criações natalinas.

No seu segundo ano, será realizado o “Festival de Pinheiros Natalinos”, adotados por empresas ou pessoas físicas interessadas em deixar a sua marca na festa, criando a árvore de Natal mais bonita. O concurso será anunciado por meio de edital e a seleção se dará por voto popular.

Todas as atividades da programação de Natal são abertas ao público e voltadas a adultos e crianças. Durante os desfiles natalinos, o Memorial de Gravatá abrigará um camarote de acessibilidade para cadeirantes e pessoas com deficiências.

Natal de Garanhuns - Divulgação

GARANHUNS

Com 21 anos de tradição no Ciclo Natalino, Garanhuns ampliou este ano os dias de festa de 50 para 73. O "Encantos do Natal de Garanhuns" começou na sexta-feira (1º), com o acendimento das luzes e abertura dos pontos turísticos decorados na Cidade das Flores.

Com um show de pirotecnia, o público se encantou pela beleza do Palácio Celso Galvão e da avenida Santo Antônio e, em seguida, pôde conhecer as novidades nos mais de 20 pontos de decoração da cidade.

Natal de Garanhuns - Divulgação

No (02), a programação do Encantos do Natal contou com a chegada do Papai Noel, que desceu de helicóptero na Praça Mestre Dominguinhos, a partir das 16h, além da cantata ao vivo do Pai Nosso e Ave Maria com os artistas Paulo Emanuel e Sinaly Monteiro, no Palácio Celso Galvão, a partir das 18h. O domingo (3) foi marcado pelo primeiro desfile natalino na avenida Rui Barbosa, às 19h, além da cantata com Adriana Bueno e Aline Silvestre.

Natal de Garanhuns - Divulgação

Nesta semana, os desfiles ocorrem também aos sábados na avenida Santo Antônio, com transmissão ao vivo pelo canal oficial no Youtube (https://www.youtube.com/@PrefeituraGaranhuns) e no Instagram @encantosdonatalgaranhuns.

CARUARU

Em Caruaru, o Ciclo Natalino se inicia no dia 9 de dezembro e segue até o dia 28 de dezembro, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30. Um coreto foi montado ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde vão se apresentar artistas locais.

Natal de Caruaru - Divulgação

A decoração e iluminação podem ser vistas na Rua 15 de Novembro. Durante as manhãs, a Bandinha do Papai Noel vai circular pelas lojas, animando os estabelecimentos comerciais e as pessoas que passam pelo local.

O Natal de Caruaru tem o duplo objetivo de estimular as vendas do comércio e animar a população e os visitantes. Por isso, o tema é “O Bom do Natal é Aproveitar o Comércio Local”. A ideia é resgatar as tradições do Natal no Centro da cidade, incentivar as pessoas a visitarem ainda mais o local, proporcionar a elas momentos de lazer e diversão.

A programação artística será divulgada nas redes sociais da CDL Caruaru e da prefeitura, com destaque para grupos corais, apresentações de dança, cantores e cantoras com shows de voz e violão. Todos os dias o público terá uma atração diferente para aproveitar.

Natal de Santa Cruz do Capibaribe - Divulgação

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Em sua quarta edição, o Natal Encantado em Santa Cruz do Capibaribe se iniciou no domingo (1º) com alegria e emoção das famílias, que lotaram a Praça dos Estudantes para o tradicional acender das luzes da árvore gigante.

Após a contagem regressiva, o desfile seguiu pelas avenidas 29 de Dezembro e Padre Zuzinha, que estão com os vários polos ornamentados com uma nova temática natalina.

No dia 7 de dezembro, o evento realiza a chegada do Papai Noel, que seguirá em desfile pelos polos até chegar na casa do Bom Velhinho.



Natal de Santa Cruz do Capibaribe - Divulgação

O Ciclo de Natal de Santa Cruz do Capibaribe conta com a Vila do Papai Noel, praça de alimentação, projeção mapeada na Igreja Matriz, Cinema, apresentações culturais, além dos demais polos.

Além disso, diversos pontos da cidade serão ornamentados para o clima natalino na Capital da Moda.