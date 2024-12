Natal Solidário arrecada brinquedos para doação para crianças de instituições do entorno do RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Saiba como doar brinquedos novos ou usados para crianças e conheça o clima natalino com as atrações do shopping RioMar do Recife

O RioMar Recife promove a campanha do Natal Solidário, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, para arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado que serão doados para crianças de instituições do entorno do empreendimento.

O ponto de coleta das doações fica localizado ao lado da saída do cenário principal da decoração natalina, na Praça de Eventos 1, no Piso L1. As doações poderão ser feitas até o dia 18 de dezembro.

As instituições sociais beneficiadas com a ação solidária deste ano serão a creche espírita Missionários da Luz e a creche escola Vovó Mariinha, localizadas no entorno do RioMar Recife, nos bairros do Pina e Brasília Teimosa.

O Natal Solidário é uma campanha já consolidada e que faz parte do calendário de ações solidárias promovidas ao longo do ano pelo RioMar Recife, em parceria com o Instituto JCPM.

Natal do RioMar

Para quem deseja vivenciar o clima natalino, o RioMar Recife conta com atrações gratuitas de Natal para toda a família.

Com o tema “Encontros Divertidos de Natal no RioMar Recife”, a diversão e a emoção tomam conta do público neste período em que o mall, de forma descentralizada com ilhas de animação em todos os seus pisos, convida para vivenciar toda a atmosfera natalina.

O projeto exclusivo do Natal do RioMar Recife conta com games, personagens, mega-árvore, entre outras atrações, no cenário principal, localizado no Piso L1.

O espaço do Papai Noel fica no Piso L2, próximo da C&A, e conta também com espaço instagramável para os pets. O tradicional presépio está no Piso L4. Ainda há guirlandas gigantes e espaços para tirar fotos com o esquilo.