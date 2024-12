Comandante do Exército Brasileiro receberá título de Cidadão Pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O comandante do Exército Brasileiro, general de exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, de 64 anos, vai receber o Título Honorífico de Cidadão Pernambucano, na próxima segunda-feira (9).

A sessão solene será realizada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a partir das 18h.

A homenagem ao Comandante do Exército, General Tomás, foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto, em reconhecimento ao papel do general na instalação da Escola de Sargentos do Exército no estado. A propositura destacou sua atuação na condução do projeto e no diálogo com as partes envolvidas.

O texto também enfatizou o trabalho do comandante em tratar questões ambientais e legais que poderiam dificultar o andamento do projeto, buscando viabilizar a instalação da escola em Pernambuco.

Histórico do comandante do Exército Brasileiro

General de exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Nascido na cidade de São Paulo (SP), o general assumiu o comando do Exército Brasileiro em 21 de janeiro de 2023. A incorporação às fileiras do Exército se deu em março de 1975, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas (SP), tendo sido declarado aspirante a oficial da Arma de Infantaria em 12 de dezembro de 1981.

A vida militar rendeu ao general um currículo extenso. Além dos cursos de formação, de aperfeiçoamento e de comando e estado-maior, realizou os cursos básico paraquedista, mestre de salto e precursor paraquedista, bem como os estágios básico e avançado de salto livre e comunicação social.

Entre as diversas missões operacionais desempenhadas, destacam-se o subcomando do Batalhão de Infantaria de Força de Paz do 7° CONTBRAS, no Haiti, e o comando da Força de Pacificação da Operação Arcanjo VI, no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), já como oficial-general.

Comandou também o Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília (DF), o Corpo de Cadetes da AMAN, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a 2ª subchefia do Comando de Operações Terrestres, em Brasília (DF), a Academia Militar das Agulhas Negras e o Gabinete do Comandante do Exército, em Brasília (DF).

Chefiou ainda o Departamento de Educação e Cultura do Exército, no Rio de Janeiro (RJ), e exerceu a função de comandante militar do Sudeste no período de 15 de abril de 2021 a 21 de janeiro de 2023.