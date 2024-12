Festa do Morro: Governo e prefeitura reforçam policiamento e guarda municipal no Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Guarda Civil Municipal do Recife, bem como a Polícia Militar de Pernambuco atuarão durante a 120ª da Festa da Nossa Senhora da Conceição de 2024, realizando ações de apoio e fiscalização de posturas públicas promovidas por órgãos e entidades municipais, tais como a Vigilância Sanitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Política e Licenciamento Urbano (DIRCON), entre outras.

Foi lançada no dia 28/11 e prossegue até o próximo domingo (08/12), Dia de Nossa Senhora da Conceição, uma operação de reforço do policiamento para a Festa do Morro pela PM, com o objetivo de garantir a tranquilidade para os milhares de fiéis que vão até o seu santuário, para render graças e fazer promessas, na maior e mais tradicional festa religiosa do Recife.

Para garantir o disciplinamento do comércio informal/ambulante, protegendo os equipamentos municipais, servidores e cidadãos envolvidos na festividade, a GCMR fará 450 lançamentos de efetivos até o próximo domingo (8) - dia de celebração da santa -, a pé, em viaturas e motocicletas.

Além disso, atuarão de forma integrada com as forças de segurança (PMPE, BMPE, PCPE) para mitigar ações criminosas, incidentes e sinistros, conforme arcabouço legal e institucional de atribuições e competências.

Polícia Militar

O trabalho, coordenado pelo 11º BPM, tem a participação de unidades especializadas, como o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Batalhão de Trânsito (BPTran), Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e o Regimento de Polícia Montada (RPMon/ Cavalaria).

O efetivo está sendo lançado na modalidade a pé e motorizada, e conta também com o apoio de drones. O policiamento está orientado para dar atenção especial aos visitantes, dando todas as informações necessárias, e usa pala da cor laranja, para ficar mais visível.

Tudo dentro de um planejamento rigoroso, para que a festa seja realizada de forma ordeira, com momentos de alegria e fé.